União Química investirá R$30 milhões em iniciativas sustentáveis e plantará mais de 1 milhão de árvores

As iniciativas fazem parte de um programa de sustentabilidade da empresa

O mundo clama por ações mais sustentáveis e a União Química está apoiando a causa. A marca farmacêutica com 100% de capital nacional anunciou um investimento de R$30 milhões em iniciativas de impacto ambiental nos próximos anos. Eles também esperam plantar mais de 1 milhão de árvores.

O Grupo União Química possui um dos maiores complexos industriais do mercado farmacêutico, com 9 plantas e um centro de distribuição

De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, as iniciativas sustentáveis da União Química terão três fases, de curto, médio e longo prazo. O primeiro passo será o lançamento do Programa Raízes da União, além do plantio das milhares de mudas de árvores em diversas regiões do país. O objetivo é ampliar as iniciativas de impacto ambiental e social da organização, inclusive com ações educativas nas comunidades do entorno das fábricas.

A ação de reflorestamento será realizada em parceria com a Ipê – Instituto de Pesquisa Ecológica, considerada uma das maiores e mais respeitadas ONGs ambientais do Brasil

A primeira fase do programa já começou, mas a segunda etapa tem previsão de início para 2022, quando será realizado o detalhamento das áreas para plantio e dos indicadores para monitoramento de sua efetividade. Na terceira e última fase, o foco será o reforço e ampliação de parcerias na continuidade do programa de plantio e fomento à sua manutenção, ampliando os territórios.

Haverá o plantio de mudas no entorno das fábricas da União Química, em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal

“Além de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em saúde, a questão ambiental está cada vez mais presente dentro do grupo. Promover saúde e bem-estar das pessoas deve ser a meta de todos”, disse Fernando de Castro Marques, presidente da União Química.