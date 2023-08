Uma tarde de música e churrasco com Fernando e Sorocaba em Valinhos-SP

Aproveite uma tarde única com show da dupla Fernando e Sorocaba e open churras premium no Brahma Valley

Você é fã de música sertaneja e de churrasco de qualidade? Então você não pode perder o evento que vai agitar o Brahma Valley no dia 02 de setembro: o Isso É Churrasco On Fire, com a dupla Fernando e Sorocaba!

O evento é uma experiência única, que combina um show especial de três horas de duração, com um repertório repleto de hits e lançamentos musicais, com um open churras de carnes nobres, preparado por renomados chefs de churrasco, o team on fire!

Fernando e Sorocaba estão prontos para agitar o Brahma Valley

O palco terá mais de 500 pontos de luz, criando uma atmosfera única, envolvente e visualmente deslumbrante. Durante o show, Sorocaba surpreenderá ao cantar no meio do público. E como se isso não fosse suficiente, Fernando irá preparar o seu famoso arroz carreteiro, proporcionando uma experiência única aos fãs, que terão a chance de saborear sua criação ao final do show.

O Isso É Churrasco On Fire é um evento único, grandioso e arrebatador

O Isso É Churrasco On Fire já é um sucesso absoluto, com mais de 60 mil kg de proteínas consumidas e mais de cem mil pessoas que já prestigiaram essa festa inesquecível. A cada edição, o evento se reinventa, proporcionando momentos mágicos e marcantes para todos os presentes.

Não perca essa oportunidade de celebrar a música, o churrasco e a alegria em uma tarde memorável com Fernando e Sorocaba. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos aqui. Mas corra, pois os convites são limitados!

SERVIÇO

Data: 02 de setembro de 2023

Local: Brahma Valley, Rodovia Dom Pedro I – km 118, Valinhos / SP

Ingressos: [aqui]

Horário: 16h

Classificação: 18 anos

Todos os setores incluem Open Churras no valor do ingresso