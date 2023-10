“Uma experiência sobrenatural”, diz Pastor Leonardo Sale sobre imersão que acontece nesta quarta

Experiência voltada ao mundo espiritual promete levar os fiéis a “acessar e ativar o que Deus deu” no Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira, 11 de outubro, o Pastor Leonardo Sale realiza a “Imersão Como ativar os Dons Espirituais”. A experiência promete levar os fiéis a “acessar e ativar o que Deus deu” e acontece no IPTM São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

Imersão é voltada “para quem deseja ser usado por Deus de maneira sobrenatural”



O Pastor é uma das figuras mais emblemáticas no mundo gospel da atualidade. Comumente, ele reúne cerca de 30 mil pessoas em seus cultos em diversos pontos do Brasil e do exterior. Na internet também é sucesso, com milhões de seguidores acumulados em suas redes sociais.

“Os ensinamentos e princípios soltarão sua vida de onde estiver presa”, diz o pastor



Toda bagagem que resulta no reconhecimento será colocada à disposição dos fiéis em uma imersão especial. “Para quem deseja ser usado por Deus de maneira sobrenatural, mas ainda não conseguiu ativar o dom que Deus te deu, e ainda não consegue discernir o que é o seu pensamento e o que é o de Deus. Para quem deseja viver uma nova fase em sua vida, cheia de poder e experiência com Deus”, diz sobre a imersão.

“Imersão Como ativar os Dons Espirituais” acontece no IPTM São Cristóvão, no Rio de Janeiro



Segundo o Pastor Leonardo Sale, na imersão será revelado o funcionamento do mundo espiritual, como você acessar e ativar o que Deus te deu, para que você possa ser ainda mais usado com poder e graça: “Serão três horas de ensinamentos e princípios que soltarão sua vida de onde estiver presa, e você será habilitado para soltar a vida de outras pessoas, sendo usado por Deus com o dom que Ele te concedeu”.

A Imersão Como ativar os Dons Espirituais acontece a partir das 19h, com abertura ao público inscrito às 17h. Também será possível acompanhar pela internet, já que haverá transmissão ao vivo. “Se você me acompanha, já deve saber que todas as pessoas que estão comigo, elas vivem essa experiência do sobrenatural, isso tudo por um único motivo, elas aprenderam acessar o mundo espiritual, se relacionar com Deus, serem ativadas e viver o sobrenatural”, pontua.