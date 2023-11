Uma das novelas mais polêmicas de Glória Perez está de volta a partir de 27 de novembro, no Canal Viva, a partir das 23h

Relembre os momentos marcantes da trama que se tornou um fenômeno de audiência e conquistou o público brasileiro

No próximo dia 27 de novembro, o canal VIVA promete emocionar os telespectadores com a estreia da renomada novela “América”. Com autoria de Glória Perez, a trama apresenta a envolvente história de Sol (Deborah Secco) e Tião (Murilo Benício), cujo amor atravessa fronteiras e desafia os obstáculos da vida.

Lançada originalmente em 2005, a novela conquistou recordes de audiência desde seu primeiro até o último capítulo, tornando-se uma das produções mais aclamadas da TV brasileira. A trilha sonora, inicialmente em um CD duplo, também teve seu destaque, com versões nacional e internacional, além de seleções adicionais de rodeio e samba.

O elenco estelar, composto por nomes como Deborah Secco, Murilo Benício, Betty Faria, Bruna Marquezine, e outros, contribuiu para o sucesso da trama, rendendo prêmios e reconhecimentos.

Além do impacto nacional, “América” foi vendida para diversos países, incluindo Venezuela, Bolívia, Canadá, Portugal e Costa Rica. Em 2008, a Índia também se encantou com a história, exibindo a novela em dois horários no canal Firangi Channel.

A partir de 27 de novembro, o VIVA resgata essa história de amor e superação, exibindo “América” de segunda a sábado às 23h, com rebatida às 13h30 e maratona aos domingos a partir de 19h. Prepare-se para se apaixonar novamente por essa trama envolvente que transcende fronteiras e conquista corações.

América

Estreia: 27 de novembro, a partir das 23h

Exibição: de segunda a sábado a partir das 23h, com rebatida a partir das 13h30, e maratona aos domingos a partir de 19h.