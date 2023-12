Ultracom Asfaltos: Empresa com foco em soluções sustentáveis produz massa asfáltica fria e se torna nova tendência ecológica no Brasil

A composição da fórmula, derivada de óleo vegetal oferece um destino mais sustentável para o óleo de cozinha usado e reduz a emissão de CO2 durante a produção

No universo competitivo das soluções de pavimentação, uma empresa familiar brasileira vem se destacando pela inovação e compromisso com a sustentabilidade. A Ultracom Asfaltos, com 13 anos de trajetória, tornou-se referência ao oferecer asfaltos frios ecológicos, uma alternativa revolucionária que promete transformar o cenário da pavimentação no Brasil.

A história da Ultracom foi estruturada por Vinicius, seu pai Drausio e o irmão Victor em 2010. A empresa, inicialmente focada em buscar alternativas sustentáveis ​​para a pavimentação, mergulhou na pesquisa e desenvolvimento para criar um asfalto que não fosse apenas ecológico, mas também eficiente e duradouro.

Vinicius Simonetti, o diretor comercial da corporação, conta que a ideia nasceu quando a equipe percebeu que empresas ao redor do mundo começaram a explorar a produção de misturas asfálticas a frio. A Ultracom, atenta às oportunidades oferecidas por essa tecnologia, decidiu desenvolver seu próprio aditivo, inicialmente importado. Ao longo do tempo, a empresa não só nacionalizou o processo de produção do aditivo como também o tornou uma solução única: 90% vegetal, proveniente de óleo de cozinha usado.

O fundador explica que a composição da fórmula, majoritariamente derivada de óleo vegetal, não só oferece um destino mais sustentável para o óleo de cozinha usado, mas também reduz a emissão de CO2 durante a produção. Além disso, sua aplicação não requer altas temperaturas, eliminando o risco de queimaduras para os trabalhadores e tornando o processo mais eficiente.

“O caminho até a fórmula padrão comercializada em todo o Brasil não foi fácil. Encontrar acessíveis no mercado, altamente normatizado e conservador, representou desafios significativos”, revelou Vinicius.

A principal aplicação dessa tecnologia inovadora é encontrada na solução de um problema comum nas vias urbanas e rodovias: os buracos. O asfalto frio da Ultracom atende Concessionárias de Rodovias, Órgãos Governamentais, Prefeituras, Companhia de Saneamento Básico, Aeroportos, Condomínios Particulares, entre outros, sendo ideal para reparos rápidos, especialmente durante períodos chuvosos, quando a produção de asfalto convencional se torna desafiadora.

Além disso, a companhia se destaca na reciclagem de pavimentos. Um aditivo rejuvenescedor de asfalto permite que pavimentos antigos reciclados sejam feitos, contribuindo não apenas para a sustentabilidade, mas também para a durabilidade das estruturas existentes. Com uma visão para o futuro, a empresa está explorando ainda mais possibilidades, incluindo a incorporação de plásticos reciclados em suas misturas asfálticas. Projetos de reciclagem de sacos plásticos usados ​​na embalagem de seus produtos também estão em andamento, promovendo um ciclo sustentável em toda a cadeia de produção.