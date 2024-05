Últimos dias para inscrições no Fest Rock Brasília

Roqueira desde a adolescência, a Capital Federal completou 64 anos e ganhou um grande presente: o maior festival de rock autoral exclusivo para as bandas do Distrito Federal e Entorno, o Fest Rock Brasília. O evento vai reunir 20 artistas solo e/ou grupos deste gênero musical e suas vertentes, que subirão ao palco montado na Torre de TV, nos dias 15 e 16 de junho. O festival abriu um chamamento público para as inscrições, que estão abertas até o dia 29 de maio, e podem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível aqui.

Realizado pelo Instituto Latinoamerica e Capital do Rock Produções, com produção do movimento Setorial Cultura Rock e parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Fest Rock Brasília tem direção artística de Philippe Seabra, vocalista e guitarrista da Plebe Rude, que irá convidar quatro bandas veteranas, que pararam suas atividades, e voltarão para uma apresentação especial no Festival. Além dos convidados especiais, a programação contará com 16 atrações (bandas e/ou artistas solo), selecionadas pela Comissão de Curadoria. O edital com o resultado será divulgado em 4 de junho.

O Fest Rock Brasília ocorre em celebração ao Dia do Rock Brasiliense, comemorado em 27 de março e criado pela Lei nº 7.386/2024, por iniciativa do deputado distrital Ricardo Vale. O evento já havia sido anunciado durante sessão solene da Câmara Legislativa do DF, realizada na mesma data, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). “A história da Capital inevitavelmente passa pela história do rock no Brasil. Nós criamos o nosso espaço na efervescência cultural dos anos 1970 e 1980, em uma cidade que ainda se consolidava. Queremos, com este festival, fomentar o rock autoral de artistas exclusivamente brasilienses, assim como a Rota Brasília Capital do Rock demarca os espaços de Patrimônio Histórico e Cultural do Rock de Brasília”, destaca Seabra.

Rock e Inclusão

Fazendo jus à história deste gênero musical, o Fest Rock Brasília promove a inclusão: 50% das vagas disponíveis no chamamento público serão destinadas, preferencialmente, para bandas que tenham mulheres como protagonistas. Na mesma esteira, 10% serão para grupos que tenham pessoas com deficiência. Caso não haja inscrições suficientes ou os concorrentes não alcancem 60% do total máximo da pontuação, as vagas serão abertas para ampla concorrência.

Seleção

As atrações referentes ao chamamento público serão selecionadas por uma Comissão de Curadoria formada por profissionais da cultura, músicos e representantes da coordenação do Fest Rock Brasília. Serão analisados o portfólio artístico, a performance musical e o plano da apresentação para o evento. Os grupos contemplados para se apresentarem receberão um cachê de R$ 4,5 mil pela participação.

Com uma programação diversa e inclusiva, o Fest Rock Brasília promete ser um marco no cenário cultural da capital, celebrando o rock autoral e proporcionando uma plataforma para artistas locais se destacarem. As inscrições ainda estão abertas, e essa é a chance para as bandas brasilienses mostrarem seu talento e se unirem a esse grande evento. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa história!

SERVIÇO:

Fest Rock Brasília

Chamamento de bandas: de 20 a 29 de maio por meio do edital disponível em www.il.art.br.

Shows:Dia15 de junho (sábado) – 16h às 23h

Dia 16 de junho (domingo) – 15h às 22h

Local: Torre de TV – Eixo Monumental

Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Mais informações: aqui