Último dia da SPFW teve Leo Picon como destaque em À La Garçonne

Com uma década de atuação no universo da moda, o empresário e influenciador desfilou pela quinta vez nas passarelas da maior semana de moda do país

O empresário e criador de conteúdo Leo Picon, com sua imagem consolidada no mercado da moda nacional, foi um dos grandes nomes do desfile da À La Garçonne, neste domingo (20), durante a SPFW N54.

Alexandre Herchcovitch , Leo Picon e filhos

“Tenho muita admiração pelo Alê, pelo Fábio, pelo trabalho da marca, e hoje ao invés de prestigiar como espectador, como estive nos últimos desfiles da marca, pude viver essa perspectiva direto da passarela. Estou muito feliz com o resultado e honrado com o convite”, contou o influencer.

Na última sexta-feira (18), Leo ainda se apresentou na festa de 50 anos da Ellus. “Foi o meu 56º show neste ano, mostrando um formato de som que mescla hip hop, funk, trap, fiz a galera dançar e se divertir”.

Leo Picon foi um dos grandes nomes do desfile da À La Garçonne – Fotos Lu Prezia e Marcelo Soubhia

Nos bastidores, ele também falou sobre sua relação com a moda. “Sou muito de fases, gosto de explorar estilos diferentes e não me prender a uma coisa só”. O paulista, que atua como modelo – já teve contrato pela Way Model -, completou seu quinto desfile nas passarelas da maior semana de moda do país. Sua primeira participação foi em 2018, como apresentador oficial das lives para as redes sociais da SPFW, ao lado da amiga Tata Estaniecki. Na temporada N45, abriu o desfile de Amir Slama.

Leo Picon, Flavia Alessandra e Paulo Borges Paulo Borges e Leo Picon

“Eu adoro pessoas espontâneas, reais, humoradas, o Leo é exatamente essa pessoa, ele é acessível, adora conversar e encanta. Quando nos conhecemos foi algo natural e surgiu a oportunidade dele estar na São Paulo Fashion Week seja apresentando as lives, fazendo som [em 2018], e nas passarelas. Ter o Leo e a sua geração apaixonada por moda é fazer com que as pessoas se encantem cada vez mais pela moda e são por meio de amigos/embaixadores/porta-vozes como o Leo que ajudam a transformar isso em realidade”, elogiou Paulo Borges sobre a sua conexão com Leo Picon.

Aos 26 anos, Leo soma uma audiência fiel no ambiente digital e com trabalhos em diferentes frentes, desde negócios próprios ao meio artístico, no qual intercala desde 2020.