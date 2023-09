Uberlândia se prepara para um fim de semana de diversão e cultura com o Festival Timbre

Conheça a programação completa do evento e suas atrações especiais

Preparados para muita cultura gratuita? O Festival Timbre e o Palco Sesc se unem para levar música e arte de maneira gratuita para a população de Uberlândia e região. No dia 17 de setembro, domingo, na Praça Sérgio Pacheco, região central da cidade, se apresentam Marina Peralta, Octavio Cardozzo, Saravashivaya, Augusta Barna e Espelhos de Okê, dando o tom do que está por vir nos outros dois dias do evento.

Maria Gadú

O Festival Timbre e o Palco Sesc têm juntos o objetivo de democratizar e ofertar o acesso da população a uma programação artístico-cultural nas cidades onde há unidades do Sesc em Minas, disponibilizando, de forma gratuita, atividades de lazer e entretenimento, e fomentando a cadeia produtiva cultural da cidade.

Braza

Nos dias 23 e 24 a programação do Festival Timbre 2023 segue com mais de 20 shows na arena externa do Teatro Municipal de Uberlândia. No sábado, 23, o palco principal recebe as apresentações de Criolo, Maria Gadú, Urias e BaianaSystem. Ainda no dia se apresentam o grupo Gilsons com sua musicalidade baiana, BRAZA, banda formada por ex-integrantes do “Forfun”, e a mineira Cynthia Luz, que é destaque no cenário do hip-hop e rap brasileiro.

Os Gilsons

Destaque para o palco Rua 034, que é a grande novidade deste ano e contará com música urbana, Djs, batalhas de rimas e breakdance, que recentemente tornou-se um esporte olímpico. No sábado, o palco Rua 034 terá apresentações de DJ Philipim, Viniish, Marcela Felix, Lara Luz, Milken e Mari Cunha.

Mariana Aydar

Já o domingo, 24, encerra a edição fazendo o público sacudir com Mariana Aydar e Chico César, em dupla ao vivo. O cantor, compositor e músico Armandinho também é aposta do Timbre, com sua mistura de reggae e pop e chegando pela primeira vez à cidade. Johnny Hooker segue mostrando ao vivo sua mescla de glam rock, pop, MPB e brega. No palco Rua 034, as apresentações de Karma, Andromeda, Lary Marques, DJ WJ, Snoop, Lets, Gabi Esteves e Amanhda Bred fazem a pista ficar quente.

Ainda no domingo, Yago Oproprio mostra porque hoje é destaque na cena musical com o seu som periférico e referências latino-caribenhas. CxDxFx, banda mineira de hardcore crossover, convida Lê Gritando HC, vocalista do icônico “Gritando HC” e responsável pelo hino “Velho Punk”. O Coletivo Carambola apresenta um show com influências de hip-hop, rock, reggae, lo-fi, R&B e música brasileira. E, por fim, a cantora e compositora Bruna Nery toca em casa mostrando a potência de suas canções.

Muito mais do que shows musicais, o Timbre é um festival que traz para o público uma experiência que vai além dos palcos. “Neste ano teremos uma feira gastronômica com várias experiências culinárias, brindes das marcas patrocinadoras, espaços instagramáveis para quem quiser registrar fotos bem legais e projeção mapeada. A ideia é que o público tenha de fato uma experiência que vá além do que estão acostumados”, explica Lucas Cordeiro, um dos organizadores do evento.

O festival é promovido pela Eventaria e Timbre Cultural. Os ingressos para os dias 23 e 24 de setembro estão sendo vendidos pelo site www.ingressolive.com/festivaltimbre. O público tem três opções de ingressos disponíveis: inteira, solidária e meia entrada.

Além dos shows, o evento também contará com intervenções artísticas e stand de expositores. O Festival Timbre 2023 conta com o patrocínio máster da Algar, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. As empresas Citrino, Leitura, Uniube, Produtos J&L, Açaí Tribo Mix, Chikas Cosméticos, Efácil e Colégio Gabarito também são patrocinadores. Sesc, Sindicomércio e Mesa Brasil são parceiros culturais do evento. Além da Eventaria e da Timbre Cultural, o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais também é um dos realizadores.

FESTIVAL TIMBRE 2023

DOMINGO (17/09) – PRAÇA SÉRGIO PACHECO

Marina Peralta | Octavio Cardozzo | Saravashivaya

Augusta Barna | Espelhos de Okê

SÁBADO (23/09) – ARENA EXTERNA TEATRO MUNICIPAL

PALCO PRINCIPAL

BaianaSystem | Criolo | Maria Gadú | Gilsons | Urias | BRAZA

PALCO RUA 034

Dj Philipim | Viniish | Marcela Felix | Lara Luz | Milken | Mari Cunha.

DOMINGO (24/09) – ARENA EXTERNA TEATRO MUNICIPAL

PALCO PRINCIPAL

Armandinho | Mariana Aydar convida Chico César | Johnny Hooker | Yago Oproprio | CxDxFx convida Lê Gritando HC | Coletivo Carambola | Bruna Nery

PALCO RUA 034

Karma | Andromeda| Lary Marques | Dj WJ | Snoop | Lets | Gabi Esteves | Amanhda Bred