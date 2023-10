Uberlândia se destaca com servidores municipais altamente qualificados

Cidade lidera em número de servidores com formação superior

No Dia do Servidor, 28 de outubro, a cidade de Uberlândia tem um motivo especial para comemorar: é a cidade com os servidores municipais mais qualificados de Minas Gerais, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Além disso, a cidade alcançou a impressionante 13ª posição entre os municípios brasileiros com a maior proporção de servidores com ensino superior ou qualificação acima da média.

O indicador avalia a comparação entre o número de servidores públicos municipais da administração direta com ensino superior e o número total de servidores municipais. Em Uberlândia, essa proporção é surpreendente: dos 12.555 servidores ativos na administração direta da Prefeitura, impressionantes 79% possuem formação de nível superior ou superior.

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, enfatizou a importância dos servidores municipais na construção da cidade: “Sempre digo que ninguém faz nada sozinho e quem desenvolve a cidade são nossos servidores, trabalhadores e empreendedores. Portanto, nossa gestão trabalha pautada no fomento da capacitação dos funcionários municipais. O que buscamos é oferecer ferramentas e condições necessárias para proporcionar um ambiente rico em conhecimento e, consequentemente, mais produtivo em prol do nosso povo. Isso gera melhores resultados no atendimento às demandas diárias apresentadas pela população.”

Além disso, a cidade ganhou sete posições em relação ao último levantamento do índice, obtendo uma nota de 73.77 em uma escala de 0 a 100 neste ano. No quesito qualificação do servidor, Uberlândia está à frente de cidades de grande porte e até mesmo capitais, como São Paulo (24ª colocação), Ribeirão Preto (49ª) e Belo Horizonte (53ª).

A Prefeitura de Uberlândia tem desempenhado um papel ativo na capacitação de seus servidores. Desde 2017, as Secretarias Municipais de Administração e Gestão Estratégica, por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e da Escola de Governo, ofereceram 213 capacitações para mais de 19.500 servidores municipais, com alguns participando de múltiplos treinamentos. Somente neste ano, ocorreram 3.089 participações de servidores em capacitações, oferecendo a oportunidade de acesso a conteúdos que complementam o conhecimento teórico e prático.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma pesquisa realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP) que visa apoiar líderes públicos nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades e no estímulo de boas práticas de desenvolvimento sustentável, equidade e justiça na governança pública. Uberlândia se destacou na quarta edição do ranking ao obter a 28ª colocação geral após a análise de 65 indicadores baseados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões.

A cidade também demonstrou seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU e com o critério ESG (Environmental, Social and Governance), que valoriza boas práticas ambientais, sociais e econômicas dos municípios. Nesse contexto, Uberlândia é a 8ª colocada no critério ESG e a 12ª no ODS entre as cidades analisadas, reforçando seu destaque nacional no cenário da gestão pública.