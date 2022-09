Uberaba, em Minas Gerais, terá condomínio residencial que valoriza o contato com a natureza

Loteamento do Grupo Alphaville na cidade do Triângulo Mineiro é uma excelente opção para moradia ou de investimento imobiliário

Referência no ramo de empreendimentos imobiliários horizontais, o Grupo Alphaville lança seu primeiro loteamento em Uberaba, no Triângulo Mineiro, região que vem crescendo a cada ano.

O Terras Alpha Uberaba terá 465 lotes residenciais a partir de 288 m² cada e foi projetado para integrar espaços de lazer com a natureza, valorizando os cuidados com o meio ambiente.

Cachorródromo, local para passeios com animais de estimação. Crédito: Divulgação.

O empreendimento terá mais de 32.500 m² de amplas áreas verdes e 22.000 m² de espaço de preservação e recuperação de locais degradados, ratificando o Grupo Alphaville como uma incorporadora que prioriza a sustentabilidade. Durante as obras, serão realizados acompanhamentos da fauna e flora locais, atividades de educação ambiental para os trabalhadores, prevenção de acidentes, controle de processos erosivos e da poluição no loteamento e estudos sobre a qualidade da água.

“Estamos levando para Uberaba toda nossa experiência em projetos que valorizam a sustentabilidade desde a sua concepção e que ofereçam qualidade de vida para os moradores”, explica Klaus Monteiro, CEO do Grupo Alphaville.

Klaus Monteiro, CEO do Grupo Alphaville

Além do contato com a natureza, do estímulo à preservação ambiental e de várias opções de lazer, o Terras Alpha Uberaba também se destaca pela segurança oferecida aos moradores, seguindo os padrões que a Alphaville implementa há quase 50 anos. Portaria monitorada 24h, controle de acesso informatizado e limite de velocidade nas vias são algumas das medidas de proteção que fazem parte de um plano de segurança desenvolvido em parceria com especialistas.

“É uma excelente opção para morar e também é uma oportunidade de investimento, pois acreditamos que a região vai continuar crescendo”, completa Monteiro.

Opções de lazer e diferenciais

O Terras Alpha Uberaba terá mais de 10 opções de lazer para toda a família apreciar o residencial, incluindo quadras de beach tennis em uma praça exclusiva. O clube do empreendimento, com mais de 3 mil m² de área, terá piscina infantil e com raias semiolímpicas, campo de futebol, quadra poliesportiva, espaço de piquenique, salão de jogos e festas, bicicletário, entre outras.

Espaço destinado à horta. Crédito: Divulgação

Um diferencial será a presença de um espaço para plantio de espécies nativas. Por meio de um conjunto de ações que serão desenvolvidas, o Terras Alpha Uberaba irá promover a recuperação e a conservação do meio físico e meio biótico, aumentar e promover habitats de animais, reforçando a importância ecológica nas áreas verdes do empreendimento.

Serão instaladas placas de energia solar e lâmpadas de LED para diminuição no consumo de energia, um tótem para recarga de carros elétricos, além do sistema Bike Sharing para compartilhamento de bicicletas e de um Espaço Delivery para armazenamento de entregas, que se trata de um local preparado para receber compras on-line feitas pelos moradores com toda comodidade.

Lançamentos

O Terras Alpha Uberaba será lançado neste sábado, dia 24/09, a partir das 08h da manhã no Centro de Eventos ABCZ, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, 1717. O stand de vendas presenciais está localizado na Avenida Santa Beatriz da Silva, 1430, no bairro Santa Maria. Os interessados podem conferir mais informações no site https://www.alphavilleurbanismo.com.br/home