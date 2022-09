TVZ terá Gustavo Mioto como novo apresentador

Músico será responsável por comandar programa de clipes do Multishow

A partir do dia 19 de setembro, às 18h30, o músico Gustavo Mioto estará à frente do TVZ, maior programa de videoclipes do país!



O sertanejo Gustavo Mioto vai comandar o TVZ no Multishow

O sertanejo assume a responsabilidade de comandar o TVZ Temporada Gustavo Mioto. Esta será a primeira vez que o cantor estará à frente de um programa e a temporada promete começar com a energia lá em cima!



Manu Gavassi está confirmada no primeiro episódio

Manu Gavassi é participação confirmada logo no primeiro episódio. Nomes como Nattan, Ana Castela, Maiara & Maraisa e Murilo Huff também garantem um espaço ao longo da atração, que fica no ar até o dia 17 de novembro.

A edição será exibida de segunda a sexta e contará com edições ao vivo às segundas e quintas, sempre às 18h30.