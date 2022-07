TVZ Priscilla estreia nesta segunda (4) às 18h30 no Multishow

Priscilla Alcantra receberá artistas como Lexa, Vitão, Vitor Kley, Duda Beat e Manu Gavassi

A cantora e apresentadora Priscilla Alcântara será a nova apresentadora de um programa musical no canal Multishow. A estreia do programa que leva seu nome, TVZ Priscilla, está marcada para a próxima segunda-feira (4). A temporada será exibida de segunda a sexta, com edições ao vivo toda segunda e quinta. Priscilla vai dar o tom e fazer os convidados embarcarem em dinâmicas musicais super divertidas que vão render momentos únicos na atração.

Nos quadros da atração, ganham destaque o Karaokê da Pri, onde a apresentadora vai desafiar o convidado a sair da sua zona de conforto e se aventurar em outros ritmos. Toda quinta-feira Priscilla vai performar algum clássico da música nacional ou internacional que marcou época

Na estreia, Priscilla recebe a cantora Lexa para um bate-papo descontraído, com quadros interativos e muita música. A primeira convidada não esconde a ansiedade de retornar à atração: “Eu e o Multishow temos uma relação de longa data. Fui a primeira apresentadora do TVZ com temporada fixa e agora estou de volta ao programa como convidada nessa temporada linda que será apresentada pela Priscilla. O público não perde por esperar essa grande estreia, tenho certeza que ela vai mandar muito bem e já to (sic) ansiosa pra ver o que iremos aprontar na segunda!” conta Lexa.

A cantora e apresentadora Priscilla Alcântara será a nova apresentadora de um programa musical no canal Multishow

Artistas como Vitão, Lucas Silveira e Di Ferrero, Vitor Kley, Rebecca, Diego & Victor Hugo, Carol Biazin, Duda Beat, Manu Gavassi e Mari Fernandez também estão entre os convidados confirmados na temporada.

O TVZ Priscilla será exibido diariamente à partir das 18:30.



Nos quadros da atração, ganham destaque o Karaokê da Pri, onde a apresentadora vai desafiar o convidado a sair da sua zona de conforto e se aventurar em outros ritmos. Toda quinta-feira Priscilla vai performar algum clássico da música nacional ou internacional que marcou época. No quadro “Encara Um Medley?” a apresentadora e o convidado cantam músicas a partir de um tema central, como divas pop, por exemplo. Na dinâmica, a banda começa e o artista segue cantando. Quando a banda mudar o ritmo, artista e apresentadora terão que revezar no improviso. O quadro promete arrancar sorrisos dos artistas e do público.



O TVZ Priscilla será exibido diariamente à partir das 18:30.