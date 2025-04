TV Sim/SBT revoluciona transmissão com tecnologia inédita na América Latina

O pioneirismo da TV Sim/SBT na adoção de tecnologias de ponta foi reconhecido internacionalmente durante a NAB 2025, maior feira de tecnologia de televisão e rádio do mundo, realizada em Las Vegas. Na ocasião, o vice-presidente global de Broadcast da fabricante alemã Rohde & Schwarz, Steven Edwards, entregou pessoalmente uma homenagem ao presidente do Grupo Sim/SBT, João Resegue, em reconhecimento à liderança da emissora no uso da nova tecnologia de transmissão.

Também estiveram presentes no lançamento oficial do transmissor R&S TE1 a diretora da empresa para a América Latina, Silvia Sanz, e o especialista em vendas técnicas Juan Carlos Pachon. A Rohde & Schwarz é referência mundial em tecnologia de comunicação e fornece equipamentos para setores estratégicos como saúde, portos e aviação.

A TV Sim/SBT será a primeira emissora da América Latina a implantar o transmissor de última geração R&S TE1, desenvolvido pela Rohde & Schwarz. A novidade representa um salto tecnológico para os telespectadores capixabas, que passarão a contar com maior cobertura e qualidade no sinal aberto da emissora.

Com compatibilidade total com os padrões exigidos pela TV 3.0, o novo transmissor vai operar com uma potência autorizada de 4,5 kW — a maior já concedida no Espírito Santo. Isso permitirá que o sinal da TV Sim/SBT chegue de forma robusta à Grande Vitória e permaneça estável mesmo nas regiões mais afastadas, elevando a experiência de quem assiste gratuitamente à programação.

De acordo com o diretor de Tecnologia e Operações da TV Sim/SBT, Enoque Junior, o equipamento traz uma série de vantagens para a população. Além de atingir mais regiões, ele é extremamente eficiente em termos energéticos. “Mesmo com potência muito superior, ele consome praticamente o mesmo que um transmissor de menor capacidade. Isso se deve à eficiência da tecnologia embarcada”, explicou.

Outro diferencial é a qualidade do sinal, garantida pelo chamado Modulação de Erro Relativo (MER), índice que mede a estabilidade da transmissão. Será um sinal mais limpo, com menos interferência, o que melhora diretamente a imagem e o som para o telespectador. “Então, Vitória estará superbem servida em qualidade de sinal”, completou.

O novo transmissor também acompanha a tendência mundial de equipamentos baseados em software, o que facilita a atualização de padrões técnicos no futuro. “Antes, era preciso trocar o equipamento inteiro quando surgia uma nova tecnologia. Agora, com base em software, basta uma atualização”, afirmou o diretor.

Segundo ele, o equipamento já está pronto para a TV 3.0 e poderá ser facilmente adaptado a novas exigências do Ministério das Comunicações. “É um salto em inovação e durabilidade, que garante à emissora estar sempre atualizada sem precisar de novos investimentos pesados”, concluiu.