TV RPC, no Paraná, cria animação de Natal com mascote da emissora

Material explora memória afetiva com narrativas de fim de ano e destaca sentimentos de amizade, união e amor

A RPC, afiliada Globo no Paraná, estreou essa semana o filme de “Natal com a Marry”, uma bolinha de Natal que é a mascote da emissora nesta época do ano. O material tem um minuto e 25 segundos de duração e conta uma aventura da Vila de Natal​, que está arrecadando brinquedos como parte de uma campanha de fim de ano.

O material foi produzido inteiramente pelo time da Programação da emissora paranaense.

Renann Oliveira, coordenador de videografismo da RPC, explicou que apostaram na reconstrução da Marry. “Ela ganha mais personalidade e um nível mais sofisticado de animação. O time todo se envolveu na criação, buscando referências dos principais estúdios e pensando sempre na originalidade que a história precisava ter”.

Ele ainda destaca que “além de toda a parte visual, a trilha – criada exclusivamente para o filme, explora a memória afetiva com as narrativas de fim de ano, ao mesmo tempo que traz a identidade da RPC – reforçando de maneira bem natalina a nossa assinatura sonora”, destaca.

Já Patricia Hoça, coordenadora da Promo da RPC, ressalta que o roteiro une a vida real à animação, uma vez que a campanha Juntos Pelo Natal é parte importante do filme. “Essa entrega nos deixa muito orgulhosos, e é incrível ver a integração dos times de Promo e Videografismo no desenvolvimento do projeto – além da participação de cada área da Programação nas etapas de brainstorm e promoção desse conteúdo. É o espírito natalino presente na animação, na produção e, também, na vida de quem assistir e for tocado por essa história tão especial”, complementa.

Assista o filme de Natal aqui.