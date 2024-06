TV Brasil transmite festas de São João de Caruaru, Campina Grande e Mossoró

Durante todo o mês de junho, a TV Brasil exibe a faixa Arraiá Brasil, com o melhor das festas de São João pelo país. A programação especial, em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública, inclui transmissões ao vivo nas cidades de Caruaru, em Pernambuco; Campina Grande, na Paraíba; Mossoró, no Rio Grande do Norte; Aracaju, em Sergipe; além de Salvador e Amargosa, na Bahia.

Feste de Campina Grande será transmitida no domingo Crédito: Instagram/São João de Campina Grande



Neste final de semana, a programação inclui shows ao vivo de Mossoró (RN), Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). Na sexta-feira (7), a partir das 23h, o público confere, direto de Mossoró, os shows de Dorgival Dantas e Wesley Safadão, com transmissão da UERN TV. Já no sábado (8), a festa é direto de Caruaru, com shows de Bell Marques, Geraldo Cardoso e Nego do Acordeon, a partir das 22h. A transmissão é da PREF TV. No domingo (9), a TV Brasil viaja até Campina Grande e transmite, junto com a UERN TV, a partir das 22h, os shows de Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Mano Walter e Mexe Ville.

Bell Marques, Geraldo Cardoso e Nego do Acordeon se apresentam em Caruaru Crédito: Instagram/ São João de Caruaru



Até o fim do mês, as transmissões contarão ainda com as performances de nomes como Ivete Sangalo, Luan Santana, Zé Vaqueiro, Trio Forró do Bom, Xand Avião, Elba Ramalho, Mestrinho, Bruno e Marrone, entre outros. A programação especial da TV Brasil, em parceria com as emissoras da rede, tem como objetivo promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.