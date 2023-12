TV Aparecida Ilumina o Natal com Programação Especial: Shows, Filmes e Celebrações Ao Vivo

Terra da Padroeira, Cine Família, Missa do Galo: Conheça os Destaques da Programação Festiva

Com o intuito de proporcionar uma experiência única para seus telespectadores durante as festas de Natal e Ano Novo, a TV Aparecida preparou uma programação especial repleta de atrações emocionantes e momentos de fé. Além das tradicionais transmissões religiosas diretamente do Santuário Nacional de Aparecida e do Vaticano com o Papa Francisco, a emissora oferece uma variedade de shows, filmes e programas temáticos.

Terra da Padroeira – Especial de Natal: Uma Manhã de Emoções e Tradições

No dia 24/12, a partir das 9h, a TV Aparecida presenteia o público com o Terra da Padroeira – Especial de Natal. O programa contará com a presença de artistas renomados, como As Marcianas e Sula Miranda, além do quadro “Terra Visita”, que mergulha na tradição natalina de uma família na roça. Uma manhã de emoções, música e tradições para celebrar o Natal.

Cine Família e Missas Solenes: Emoção na Véspera de Natal

Às 15h, o Cine Família exibirá o filme inédito “Presente de Natal”, uma história emocionante sobre perdão. A programação segue com a transmissão da Missa do Galo, diretamente do Vaticano, às 17h45, seguida pela Missa do Galo ao vivo do Santuário Nacional, às 20h. Às 21h30, o Coral de Natal da Arquidiocese de Aparecida encantará os espectadores com uma apresentação única.

Missa de Natal e Café Natalino: Uma Manhã de Celebrar a Esperança

No dia 25/12, às 9h, a Missa de Natal será transmitida diretamente do Santuário Nacional. Em seguida, às 10h15, o programa Família dos Devotos – Especial de Natal reunirá todos que diariamente apresentam o programa para um café natalino, proporcionando momentos de descontração e celebração.

Terra da Padroeira – Especial de Ano Novo: Frank Aguiar e Muita Alegria para Receber 2023

Para encerrar o ano com chave de ouro, no dia 31/12, às 9h, o Terra da Padroeira – Especial de Ano Novo contará com a participação especial de Frank Aguiar e outros convidados. À noite, a emissora transmitirá a Missa de Ano Novo às 20h, seguida pelo Musical a Igreja Canta: A Fraternidade, com canções de Pe. Zezinho e convidados, às 21h30. O Show com Gian e Giovanni às 23h promete fechar a véspera de Ano Novo com muita animação.

Ano Novo com Fé e Arte: Missas, Espetáculos e Música na TV Aparecida

No primeiro dia do ano, a programação especial continua com a Missa de Ano Novo às 9h. Às 15h40, o Santa Receita traz o tema “Ressignificar”, além de um espetáculo circense e musical com Cecília Militão, Nill e Zé Alexandre. Às 19h30, o Aparecida Sertaneja, comandado por Mariangela Zan, receberá Teodoro e Sampaio, Barra da Saia, entre outros artistas, para dar sequência à festa de Ano Novo.

Além desses eventos especiais, durante todo o mês de dezembro, os programas semanais da TV Aparecida serão festivos, como o Quarta Show, no qual Rogério Chiaravalli comandará brincadeiras natalinas toda quarta-feira, às 20h30. Uma programação pensada com carinho para levar aos lares brasileiros a magia e a espiritualidade das festas de fim de ano.