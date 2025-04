TV Aparecida exibe documentário inédito de Rodrigo Alvarez sobre a vida do Papa

A TV Aparecida exibe nesta quinta (24/4) e sexta-feira (25/4), às 21h, um documentário inédito produzido pelo jornalista Rodrigo Alvarez sobre a vida do Papa Francisco. Intitulado “Um de Nós – Vida e Legado de Papa Francisco”, o material, divido em duas partes, refaz os passos do pontífice desde os primeiros dias, no bairro imigrante que nasceu em Buenos Aires, em 1936, até a sua surpreendente eleição no conclave do Vaticano, no ano de 2013.





Para produzir o material, Rodrigo viajou para a Argentina, Itália, Vaticano e também foi ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP). Gravado em forma de crônica ao longo da internação de Francisco, em fevereiro e março deste ano, o documentário traz revelações importantes sobre a vida e a trajetória do Papa.



Em entrevistas exclusivas, amigos, biógrafos e vaticanistas examinam o legado revolucionário do primeiro e único papa jesuíta da história, que reformou a cúria romana e deu passos decisivos para a reconquista de fiéis para a Igreja Católica. Por fim, especialistas dizem o que esperar do próximo conclave e analisam os nomes favoritos entre os papáveis da vez.





Outro momento importante do material foi a visita de Rodrigo Alvarez à casa onde nasceu Jorge Mario Bergoglio e também na igreja do bairro da infância, onde ele ouviu pela primeira vez o chamado de Deus.





“Um de Nós – Vida e Legado de Papa Francisco” vai ao ar na TV Aparecida em dois episódios de 50 minutos cada, nos dias 24 e 25 de abril, às 21h. O documentário, com direção e roteiro de Rodrigo Alvarez e Frederico Neves, é uma coprodução do projeto Jornada Infinita com a TV Aparecida e a Band TV.