Turnê ecológica: banda Coldplay se une à SAP e lança aplicativo que promove a sustentabilidade

Aplicativo desenvolvido com soluções SAP combina experiências e recursos para ajudar os fãs a tomarem decisões mais ecológicas em suas viagens

Coldplay, banda britânica de rock alternativo entre os maiores nomes da música atual, estabeleceu como missão para sua próxima turnê mundial aumentar o apoio à tecnologia verde, reduzir o consumo e diminuir as emissões totais de CO2 do evento. Para ajudá-los em seus objetivos, escolheram a SAP para oferecer uma experiência de show como nenhuma outra, proporcionando aos fãs a chance de se juntarem a eles em seu compromisso.

Com shows marcados no Brasil e em vários outros países, a banda Coldplay fala da importância de pensar no meio ambiente

Pensando que as viagens de ida e volta do público para um show são um dos principais contribuintes para as emissões de carbono de qualquer turnê, a SAP colaborou com o Coldplay para desenvolver e lançar o aplicativo Coldplay Music Of The Spheres World Tour, que combina experiências interativas e imersivas com recursos para ajudar os fãs a tomarem decisões mais ecológicas em suas viagens.

“Nos últimos anos, descobrimos como colocar a sustentabilidade no centro de nossa turnê e o aplicativo desempenha um papel importante em dar vida a essa visão e compromisso. Estamos muito orgulhosos da colaboração com nossa parceira SAP, que criou um aplicativo impactante e envolvente que ajuda nossos fãs a escolherem maneiras mais sustentáveis de viajar para nossos shows”, disse Coldplay.

Liderada pelo vocalista Chris Martin, banda Coldplay lança aplicativo revolucionário

Os usuários baixam o aplicativo e iniciam uma jornada explorando diferentes seções, todas com maneiras únicas de se tornarem parte do universo Coldplay ao longo da turnê. Na seção de viagens, ao selecionar entre sete modos de transporte diferentes – carro, táxi, trem, transporte público, bicicleta, a pé ou de avião – os fãs podem visualizar e entender melhor a pegada de carbono de suas escolhas. O aplicativo ainda oferece recompensas, por meio de códigos de desconto em mercadorias da loja online da banda, direcionadas ao público que se compromete com opções de transporte de baixo carbono.

O aplicativo utiliza duas soluções: SAP Business Technology Platform e SAP Cloud for Sustainable Enterprises. Além dessas, o Coldplay também está usando o SAP Analytics Cloud para obter informações sobre a pegada de carbono causada por fãs que viajam com base em dados capturados no aplicativo, o que ajudará a banda a rastrear como a turnê está compensando as emissões de carbono calculadas.

“Com nossa tecnologia e soluções, capacitamos organizações em todo o mundo a impulsionar mudanças sustentáveis. Coldplay e SAP compartilham um compromisso comum e profundo com a sustentabilidade. E estamos entusiasmados em unir forças para tornar a turnê mais ecológica possível”, disse Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da SAP.

The Music of the Spheres World Tour foi anunciada em outubro de 2021, em apoio ao nono álbum de estúdio da banda, Music of the Spheres, e marcou o retorno às apresentações ao vivo após a pandemia do COVID-19. A turnê estará no Brasil de 11 a 22 de outubro deste ano, com shows esgotados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Conheça mais detalhes do aplicativo:

Tour: confira datas e locais, encontre ingressos e compartilhe seus shows favoritos nas redes sociais.

Planet: mergulhe em jogos interativos com temas de sustentabilidade enquanto aprende mais sobre os esforços do Coldplay e os parceiros de turnê da banda.

Universe: crie seu próprio conteúdo com tema Coldplay usando realidade aumentada. Grave vídeos, tire fotos e até dance com alienígenas, depois compartilhe suas criações nas redes sociais. Acesse vídeos exclusivos, fotos, transmissões de áudio de shows ao vivo e receba atualizações da banda.

O aplicativo Coldplay Music Of The Spheres World Tour está disponível para download agora no iOS e Android.