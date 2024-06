Turma da Mônica alcança a marca de 20 milhões de inscritos no YouTube

O canal da Turma da Mônica no YouTube atingiu a expressiva marca de 20 milhões de inscritos. Os números foram atingidos às vésperas do canal celebrar 12 anos de sua chegada na plataforma de compartilhamento de vídeos.

Canal da Turma da Mônica no YouTube foi criado em 2012



Com milhares de conteúdos publicados, já totaliza 15 bilhões de visualizações. Entre os vídeos disponíveis estão presentes animações, filmes, passatempos, memes, conteúdos institucionais e o primeiro episódio completo da produção em 3D “Vamos Brincar com a Turma da Mônica”. O destaque fica por conta das maratonas dos episódios, que são as mais assistidas pelo público.

Maratonas dos episódios são as mais assistidas pelo público

Crédito: Mauricio de Sousa Produções



“O canal é um lugar onde o público pode se divertir com os nossos produtos audiovisuais e digitais, tanto com os vídeos mais longos quanto os mais curtos, conhecidos como Shorts”, acrescenta Marcos Saraiva, Diretor Executivo da Mauricio de Sousa Produções.



No ambiente digital, as redes da Mauricio de Sousa Produções já fazem sucesso com a Turminha e com os demais personagens criados por Mauricio de Sousa. Além da presença no YouTube, o Universo MSP está no TikTok, Instagram, X e possui o aplicativo Monicaverso – onde é possível ler quadrinhos da Turma, assistir aos episódios de Mônica Toy e ter acesso a conteúdos exclusivos.