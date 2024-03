“Turistur: A Alma do Turismo na Convenção de Vendas CVC 2024 em Gramado

Empresa assume papel vital no transporte dos 1700 participantes do evento, fortalecendo laços de três décadas com a região

Na atmosfera vibrante da Convenção de Vendas CVC 2024, que reúne anualmente líderes e parceiros da empresa para discutir estratégias e lançar novidades, um nome se destaca como peça fundamental nos bastidores do evento: Turistur. Completando 30 anos de atividades em 2024, a empresa tornou-se a escolha natural para conduzir os 1700 participantes do evento em Gramado, cidade que hospeda a celebração deste ano.

Desde o seu surgimento em 1994, Turistur tem sido o parceiro receptivo da CVC na Serra Gaúcha, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento do turismo local. Sob a direção de Fernanda Stürmer, a empresa se tornou sinônimo de confiabilidade e excelência em serviços de transporte e famtours, contribuindo significativamente para a consolidação de Gramado como um destino turístico de destaque. A importância desta colaboração de longa data não passa despercebida pelos envolvidos. Fernanda Stürmer, diretora da Turistur, expressa sua gratidão pela oportunidade de sediar a Convenção de Vendas CVC 2024 em um momento tão significativo para a empresa: “É muito significativo que a Convenção de Vendas CVC 2024 aconteça em Gramado justamente no ano em que a Turistur completa seus 30 anos. Para nós é um presente, pois nessa trajetória temos tido o privilégio de testemunhar o grande impacto que a CVC proporciona para as localidades onde atua. Se hoje a Serra Gaúcha é reconhecida como um dos polos turísticos mais importantes do país, muito se deve à CVC, que completa este ano 36 anos de presença ativa na região.” Com um histórico de sucesso e uma parceria sólida, Turistur continua a desempenhar um papel vital no fortalecimento do turismo em Gramado e na garantia de experiências memoráveis para os participantes da Convenção de Vendas CVC 2024.