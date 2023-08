Turismo em foco no Fórum Gramado: descubra os destaques do evento

Fórum discute futuro do turismo nacional

Durante os dias 16 a 18 de agosto, o Centro de Eventos do Expogramado brilhou como palco da quarta edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Com uma participação surpreendente de cerca de 500 entusiastas e profissionais do setor, o evento superou as expectativas e promoveu discussões de alto nível sobre os desafios e oportunidades que moldam o cenário turístico nacional.

A programação do último dia, 18 de agosto, sexta-feira, apresentou uma diversidade de temas enriquecedores. A jornada foi inaugurada com a palestra “Turismo de Inverno: Villa La Angostura na Patagônia/Argentina”, conduzida por Fernando Musauer, representante de Villa La Angostura no Brasil. O público foi transportado para as belezas da Patagônia enquanto explorava o potencial do turismo de inverno.

Expertise e insights para o setor de turismo”

Na sequência, o palco foi ocupado por um painel imperdível sobre “A Segurança Pública nos Destinos Turísticos”. Com a participação de Sandro Caron de Moraes, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor Geral da Polícia Federal, a discussão destacou a importância da integração e do investimento tecnológico das forças de segurança para garantir experiências seguras aos viajantes. A mediação ficou a cargo de Shirlei Paravisi, renomada jornalista.

Os eventos culturais como ímãs de turistas também foram abordados no painel de “Cases de Sucesso”, onde Lea Teixeira, diretora do FESTin de Lisboa, e Renato Viterbo, Vice Presidente da Parada LGBT SP, compartilharam suas perspectivas sobre a relevância das manifestações culturais na atração de visitantes.

A diversificação do mercado turístico encontrou espaço no painel seguinte, que explorou os “Novos Nichos de Mercado para o Turismo”. Especialistas como Renato Fernandes, da IBRAOLIVA, Veronicah Sellla da Criamigos Oficina de Ursos e Rodrigo Prado, Diretor Geral da Space Adventure – Parque da Nasa, trouxeram insights sobre as oportunidades emergentes no setor.

Um dos pontos altos das discussões foi o painel “Carnaval: Qual o Impacto no Turismo da Festa Mais Famosa do Brasil”, onde representantes do Carnaval de São Paulo e Uruguaiana trouxeram à tona os debates sobre o impacto econômico e a diversidade cultural do Carnaval brasileiro.

Evento explora ainda as tendências do turismo brasileiro

A globalização do turismo ganhou destaque no painel “Turismo Sem Fronteiras”, reunindo representantes da TAP, Tri Táxi Aéreo e a Diretora de Turismo do Rio Grande do Sul, Claudia Mara. A discussão explorou as oportunidades e desafios do turismo em um mundo cada vez mais conectado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para encerrar o evento de forma memorável, os participantes tiveram a oportunidade única de desfrutar da “Feijoada de Encerramento Santíssima Fejuca – Winter Gramado”, em parceria com a Produtora Carpe Vita. Essa feijoada boutique ofereceu uma combinação única de música, arte, gastronomia e diversão, marcando o fechamento da quarta edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos.

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos continua a solidificar sua posição como um dos eventos mais importantes no cenário turístico nacional, oferecendo um espaço essencial para a troca de ideias, conhecimento e estratégias que impulsionam o desenvolvimento do turismo no Brasil e além.

Sobre o IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos: O evento é uma realização do SindTur Serra Gaúcha, com participação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria do Turismo e Apoio Científico da Universidade Feevale. Conta com patrocínio da Prefeitura de Gramado, Secretaria de Turismo e Sicredi Pioneira e CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O evento também tem o apoio da Real Wood, Construarte, RBT Internet, Lugano, Gramadotur e Expogramado, além do apoio institucional da Câmara Municipal de Gramado. A Vinícola Oficial é a Jolimont, a Organização é da Planeje+, a Agência de Comunicação é a Matutando e a Assessoria de Imprensa é da Insider2.