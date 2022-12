Turismo deve crescer mais de 50% no próximo ano, conforme levantamento da Fecomércio SP

Crescimento no setor deve chegar após dois anos difíceis causados pela pandemia da Covid-19



O lucro das empresas de turismo registrou aumento de 76%, entre julho e setembro em 2022, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Conforme dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, no período avaliado as vendas nacionais cresceram 87% e as internacionais 82%.

Setor do turismo deve crescer 53%, em 2023, conforme Fecomércio SP (Foto: Banco de Imagens)



Com base nestes números a Fecomércio (Federação do Comércio do Estado de São Paulo) projeta que o setor cresça 53% em 2023. Segundo a organização, os resultados deste ano apontam que apesar da inflação que atingiu o preço das passagens, os consumidores não deixaram de viajar e buscaram por opções mais favoráveis ao bolso. Dessa forma, o parcelamento é uma das vantagens e colabora para a fomentação do segmento.

Ainda em novembro, devido à Copa do Mundo, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros foi o Catar. Conforme dados da Federação, aproximadamente 39 mil brasileiros compraram ingressos para acompanhar as partidas de futebol. “A Copa de 2022 tem tido um impacto mundial muito grande, após dois anos de isolamento e cancelamentos de eventos pelo mundo. Mesmo acontecendo em um país tão pequeno e fechado, o mundo todo tem se sentido mais unido e parte da atmosfera do evento”, destacou a turismóloga, Aline Menon, que atua na área há 17 anos.

Estima-se que 39 mil brasileiros compraram ingressos para acompanhar os jogos no Catar (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)



Segundo ela, a presença de um profissional em viagens ajuda a garantir uma jornada sem intercorrências e com suporte caso ocorra algum problema. Ela ressaltou que o Catar é um exemplo prático da importância de um agente de viagens. “O Catar não é um destino muito conhecido, tem cultura e costumes muito diferentes. Um evento desse porte é cercado de restrições. O agente de viagens recebe dos fornecedores os pacotes já montados para as diversas fases da Copa, e consegue auxiliar os clientes que queiram aproveitar os jogos, conhecer o destino e visitar alguns países vizinhos, e tudo dentro do orçamento que cada um possui”.

As vendas de passagens nacionais cresceram 87% e as internacionais 82%. (Foto: Banco de Imagens)



Para Aline, esse também já é o momento para quem deseja acompanhar a próxima Copa do Mundo que acontecerá em três países: México, Estados Unidos e Canadá, em 2026. A especialista ressaltou que o planejamento de roteiros deverá contar muita técnica para que os torcedores possam aproveitar o máximo e conseguir conhecer novas culturas.