Turismo de aventura no Brasil: preservação ambiental em foco

O turismo de aventura e o ecoturismo no Brasil têm se destacado como práticas alinhadas à preservação ambiental, um movimento que ganha força em um momento crucial para a proteção do meio ambiente. De acordo com dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), 77% dos brasileiros priorizam a proteção ambiental em detrimento do avanço econômico, refletindo uma consciência crescente sobre a importância da sustentabilidade.

Projetos no Brasil integram turismo de aventura com preservação ecológica exemplar

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, destacamos várias iniciativas que demonstram que é possível unir turismo responsável e preservação ambiental. Estas empresas fazem parte da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), uma organização comprometida com a vida ao ar livre e a conservação ambiental.

Empresas inovadoras mostram como explorar a natureza de forma responsável e educativa

Projeto Ibiti (Lima Duarte, MG): Este projeto é um exemplo notável de como a preservação e o turismo podem coexistir. Com uma reserva natural de 6.000 hectares, apenas 1% da área é utilizada para atividades turísticas, enquanto o restante é dedicado à regeneração natural. Além disso, o projeto incentiva o uso de transporte sustentável, como bicicletas e caminhadas, e destina parte de sua renda à ONG Muriqui Instituto de Biodiversidade (MIB).

Pure Brasil (São Paulo, SP): Com um compromisso “plástico zero” e impacto mínimo, a Pure Brasil realiza expedições que envolvem a comunidade local e utilizam materiais sustentáveis. Talheres de buriti, sanitários químicos e uma destinação correta dos resíduos são alguns dos diferenciais. A empresa também se dedica a reduzir suas emissões de carbono e apoiar ações comunitárias.

Maritaca Expeditions (Sacramento, MG): Focada na conservação ambiental e educação sobre abelhas nativas, a Maritaca Expeditions desenvolve o Projeto Ararciara. A iniciativa instala caixas racionais em escolas e constrói meliponários modelo, educando sobre a biodiversidade e inspirando novas gerações de defensores ambientais.

Mantiqueira Ecoturismo (Gonçalves, MG): Esta empresa promove educação ambiental para escolas locais, capacita servidores municipais em primeiros socorros e realiza estudos de impacto ambiental e qualidade da água. A Mantiqueira Ecoturismo contribui significativamente para a implementação do plano diretor do município de Gonçalves.

Fazenda Anacã (Alta Floresta, MT): Criadora da RPPN Fazenda Anacã, a Fazenda Anacã se dedica à conservação da biodiversidade na Amazônia mato-grossense. A iniciativa é apoiada por organizações ambientais e visa influenciar outros proprietários rurais a adotarem práticas de conservação.

Instituto Alouatta (Treviso, SC): O Instituto Alouatta desenvolve diversos projetos de sustentabilidade focados na preservação ambiental e conscientização ecológica, demonstrando um compromisso sólido com a proteção dos recursos naturais.

MaçaiOK Turismo Sociopedagógico Ambiental e de Aventura (Maceió, AL): Com roteiros que combinam trilhas, caminhadas e cicloturismo, a MaçaiOK gera renda para comunidades locais e promove o turismo sustentável em Alagoas. A empresa busca reduzir o impacto das mudanças climáticas e conectar visitantes à natureza de forma sustentável.

RPPN Ninho do Corvo (Prudentópolis, PR): Preservando 25 hectares de mata nativa, a RPPN Ninho do Corvo oferece atividades de aventura e hospedagem sustentável. Seguindo normas de segurança e sustentabilidade, a reserva proporciona um contato único com a natureza e se destaca como exemplo de turismo consciente.

Luiz Del Vigna, diretor-executivo da Abeta, afirma: “O turismo de aventura e o ecoturismo podem ser ferramentas poderosas para a conservação ambiental. Ao promovermos um turismo responsável, que valoriza a cultura local e os recursos naturais, podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e do planeta.”

Essas iniciativas mostram que o turismo sustentável no Brasil é uma realidade possível e promissora. Ao explorar as belezas naturais do país de maneira responsável, essas empresas não apenas atraem turistas, mas também contribuem significativamente para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais.