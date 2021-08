Tuka Carvalho comanda o novo podcast ‘Bulldog Show’

A ideia do programa é oferecer entretenimento sobre música, shows e tendências

Arthur Carvalho, conhecido como “Tuka”, tem no seu DNA a paixão pelo empreendedorismo e a visão de negócio na sua genética.

Isso começou na família, quando o seu avô, Ary de Carvalho, fundou o Jornal O Dia e teve a gestão passada pela mãe, Gigi de Carvalho – que conduziu com maestria e brilhantismo essa responsabilidade. O seu pai, Walter Mattos, criou o Jornal / Portal : O LANCE.Veículos que marcaram época e dispensam apresentações.

Nesse meio do caminho, Tuka, começou a sua carreira aos 24 anos, como o responsável pelo artístico e eventos na rádio FM O Dia. Referência no Brasil em ditar tendências e consolidar sucessos no segmento do Pagode e Funk.

Com a sua habilidade de relacionamento, conquistou rápido o seu nome no mercado e implantou a sua visão de business no mundo fonográfico.

Não demorou para expandir os negócios e se tornou empresário de artistas e produtores de eventos.

Arthur Carvalho, conhecido como “Tuka”, tem no seu DNA a paixão pelo empreendedorismo e a visão de negócio na sua genética.

Um de seus cases de sucesso foi a gestão de carreira com o cantor romântico Dilsinho. Começou do “zero”, em 2014 e está presente até hoje, em uma carreira que quebrou todos os recordes do Pagode e hoje transcende o segmento, se tornando um dos maiores artistas POPS do País.

Criou projetos com os principais escritórios de música do Brasil. Um desses cases – é a COLLAB “Maratona da Alegria – Villa Mix”, que teve um recorde brasil da turnê com 86 mil pessoas, na edição de 2017, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Abriu a primeira filial da FM O Dia em Manaus em 2018 no dial 90,3 FM em uma parceria com o grupo A CRÍTICA. Um ano depois, foi a vez de Belém irradiar alegria no dial 90,5 FM.

Hoje, além de ser o Presidente da FM O Dia, também criou a ARCA A. Escritório de agenciamento de artistas e é sócio da GH MUSIC que faz a gestão de carreira dos artistas: Dilsinho, Mumuzinho, Menos é Mais é responsável pela parte de eventos da WORK SHOW RIO.

Hoje, além de ser o Presidente da FM O Dia, também criou a ARCA A. Escritório de agenciamento de artistas e é sócio da GH MUSIC que faz a gestão de carreira de vários artistas

Com toda essa experiência e vivência no mercado, resolveu criar o PODCAST: BULLDOG SHOW. Um bate papo descontraído com artistas, empresários, produtores musicais/eventos e gravadoras/agregadoras digitais. A ideia é oferecer entretenimento sobre música, shows, histórias/tendências e mercado fonográfico, e claro, a opinião individual dos convidados sobre assuntos que estão no hype da internet. Mais uma ideia, do “imparável”, Arthur Carvalho.