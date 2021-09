Empresário Tuka Carvalho estreia em podcast musical

O CEO da rádio ‘FM O Dia’ fala sobre a expectativa de seu podcast Bulldog Show

O empresário Tuka Carvalho resolveu se desafiar e sair dos bastidores para estar em frente às câmeras e comandando o microfone em seu novo podcast, Bulldog Show. “Minhas expectativas são as melhores para esse projeto. Estou encarando como um bate papo com amigos e parceiros do mercado”, conta o CEO da Arca A e FM O Dia.

O ‘Bulldog Show’ abordará o ramo musical recebendo artistas, empresários, produtores e gravadoras para um bate papo descontraído para oferecer entretenimento sobre os bastidores de shows, histórias e tendências do mercado fonográfico. E, obviamente, os assuntos que estão em alta na internet e que Tuka sabe muito bem.

“Vamos trazer muitos convidados bacanas, com pautas interessantes e com objetivo de levar informação e muito aprendizado. Não só para os espectadores, mas para mim também. Tenho certeza que essa será uma oportunidade única de aprender sobre diversos assuntos”, revela Tuka.

O podcast será gravado por temporadas com um episódio por semana, recebendo um total de 12 a 16 convidados. E um convidado que o novo podcaster quer receber? “Marcelo Falcão”, responde prontamente. O podcast estará disponível no Youtube e nas plataformas de streaming (Spotify, Deezer e Amazon Music Prime) nas noites de segunda-feira.