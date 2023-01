Tru Beauty: novidade no mercado de beleza promete autocuidado para pele

Expectativa da empresa é de transformar todo o conceito de autocuidado e ressignificar o que é mito e verdade em relação aos produtos para a pele

Uma rotina de cuidados com a pele é essencial para quem deseja estar sempre com boa aparência. Dentro desta proposta, a Tru Beauty chega ao mercado brasileiro com o objetivo de transformar todo o conceito de auto cuidado, além de ressignificar o que o consumidor conhece como mitos e verdades em relação aos produtos para a pele.

Tru Beauty chega ao mercado com a proposta de desmistificar cuidados com a pele (Foto: Divulgação)



A marca surgiu ainda no último ano no coração da estudante de farmácia de apenas 22 anos, Cecília Macedo. Apaixonada por ciência, ela conta com um time de especialistas que trazem inovação ao desenvolver produtos com respaldo científico. “Sempre quis mostrar a verdade e criar uma marca que une a ciência, informação e eficácia”, comenta a empresária.

Empresa nasceu do coração de Cecília Macedo que conta com um time de especialistas (Foto: Reprodução)



O primeiro lançamento, foi o hidratante clareador para o rosto. Que em sua composição contém ativos como a niacinamida – que ajuda a uniformizar a pele, hexilresorcionol – que trabalha no clareamento das manchas, e bisabolol – que tem efeito calmante. O hidratante tem ação despigmentante além de hidratar, e atua em manchas de sol e acne.



Como resultado promete uma pele muito mais saudável, podendo notar a diferença já em 4 semanas de uso, e após a oitava semana uma uniformização significativa nas áreas mais hiperpigmentadas.

O objetivo da marca é transformar o mercado de beleza (Foto: Divulgação)



A Tru Beauty traz a proposta de descomplicar o auto cuidado, e facilitar o acesso às informações para que as pessoas saibam exatamente o que estão usando, o que não funciona e o efeito real dos produtos. Além de garantir bem-estar e bons produtos aos clientes.