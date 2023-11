Trisal é reconhecido como união estável em Novo Hamburgo, em decisão judicial inédita

Juiz Gustavo Antonello atende pedido de Denis Ordovás, Leticia Pires Ordovás e Keterlyn Oliveira

Em uma decisão judicial inédita, um trisal composto por Denis Ordovás, Leticia Pires Ordovás e Keterlyn Oliveira teve sua união reconhecida como estável pelo juiz Gustavo Antonello, da 2.ª Vara de Família e Sucessões local. A decisão, considerada rara, marca um precedente significativo nas questões familiares.

O trisal, unido desde 2013, teve seu pedido atendido semanas após o nascimento de seu filho, fruto da gestação de Keterlyn. Em um ato sem precedentes, os três membros foram oficialmente registrados como pais da criança.

Apesar das proibições do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação ao registro de uniões poliafetivas, o especialista em Direito do Consumidor e Saúde, Stefano Ribeiro Ferri, destaca que as pessoas continuam buscando na Justiça o reconhecimento de seus vínculos.

“Família contemporânea é baseada em laços afetivos, e diversas formas de expressar o amor merecem ser tuteladas pelo direito”, afirma Ferri, argumentando que a Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à liberdade e à pluralidade das formas de família.

O advogado critica a arbitrariedade nas classificações familiares, ressaltando que, ao considerar a livre manifestação de vontade, é inadequado realizar julgamentos prévios das formações familiares. Ele enfatiza a importância de não subtrair efeitos jurídicos às uniões que buscam assumir obrigações recíprocas.

O caso do trisal de Novo Hamburgo abre caminho para reflexões sobre a evolução do conceito de família na sociedade contemporânea e os desafios enfrentados por aqueles que buscam legitimidade para suas relações fora do convencional.