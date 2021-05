‘Trilha de Sexta’, da Crystal, terá apresentação de dupla sertaneja Fiduma & Jeca

O Happy Hour virtual acontece nesta sexta-feira ,28, pelo Youtube.

O especial ‘Trilha de Sexta’ proporciona mais um happy hour para animar o fim de semana de forma segura e dentro da casa do público. Com música e diversão dentro de casas, os consumidores podem acompanhar a transmissão pelo portal R7 e canal do YouTube da Record TV, nesta sexta, 28, às 19h. A dupla para animar a festa é Fiduma & Jeca.

Com um jeito único de fazer música e inovando a cada projeto, Fiduma & Jeca vem se destacando no sertanejo. Pedro Juliano Cardoso de Oliveira e Marcelo Dadona Nunes, dois amigos que se conheceram na faculdade e receberam dos veteranos da faculdade os apelidos “Fiduma” e “Jeca”, entraram em estúdio para gravar o primeiro CD em 2013.

Com uma linguagem diferente e histórias divertidas, o CD “Fiduma & Jeca – Ao vivo pra quem veio”, lançado no início de 2014, superou todas as expectativas alcançando projeção nacional. Em 2016 a dupla lançou a música “Bagunçando as Avenidas” com um videoclipe que ultrapassou 12 milhões de visualizações. Após o grande sucesso e a aceitação do público, foi lançado, em 2019, o mais recente trabalho: “Alcooústico 2”. Gravado no Graneleiro Swift, patrimônio histórico de São José do Rio Preto/SP, o projeto conta com 15 canções inéditas, onde Fiduma e Jeca passeiam pelo sertanejo moderno de Gustavo Mioto na música “Paz Interior” e pelo sertanejo romântico de Matogrosso & Mathias.

O Trilha de Sexta tem apresentação de Jackeline Petkovic, que conversa com os convidados, conta curiosidades dos participantes, tornando o programa ainda mais leve e descontraído. As gravações seguem todas as orientações de saúde, limpeza, higiene e segurança solicitadas pela OMS e ANVISA para o enfrentamento da Covid-19.

Essa também é uma oportunidade para novos artistas. O quadro ‘Produtor Crystal’, que tem o objetivo de apoiar, incentivar novos talentos e apresentar nomes independentes da música, segue confirmado e as inscrições já estão abertas no canal do Trilha de Sexta, no R7.

Uma curadoria vai eleger os cinco melhores, que quinzenalmente vão compor a Playlist Especial. Os vídeos serão exibidos individualmente, acompanhados de um perfil de cada artista selecionado. O conteúdo também vai para a página principal do R7, além de ser divulgado nas redes sociais do portal.

“É mais uma forma de aproximar os novos talentos do público e fazer com que todo o Brasil possa conhecê-los, independentemente de onde vivem. São muitos os estilos e gêneros musicais que precisam ser aplaudidos em nosso país”, diz Eliana Cassandre, Head de Marketing de Crystal e do Grupo Petrópolis.