Tricologista das celebridades, Dra. Ana Carina Junqueira comemora marca de 10 Anos em clínica exclusiva

Uma década de inovação e sofisticação no tratamento capilar

No coração dos Jardins, uma noite de celebração e conquistas marcou a comemoração dos 10 anos de atuação da renomada tricologista, Dra. Ana Carina Junqueira. Com uma lista de pacientes que inclui celebridades, banqueiros e influenciadores de renome, a médica especializada em cabelos conquistou seu espaço como referência no mundo da tricologia.

Cristiana Arcangeli e Ana Carina Junqueira

A festa, realizada em grande estilo, reuniu amigos, pacientes famosos e personalidades do mundo da beleza, como a empresária Cristiana Arcangeli e o renomado hair stylist e make-up artist Rosman Braz. O evento foi uma oportunidade para a Dra. Ana Carina Junqueira expressar sua gratidão pela jornada de sucesso e compartilhar suas visões para o futuro.

Rosman Braz e Ana Carina Junqueira

Uma das grandes novidades da noite foi o lançamento de um teste genético inovador, desenvolvido pela especialista em parceria com pesquisadores renomados. Esse teste promete identificar a predisposição a diversas doenças capilares, incluindo a temida calvície. Com essa ferramenta, é possível diagnosticar precocemente 22 patologias diferentes e personalizar os tratamentos de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.

Além disso, a clínica passou por um processo de rebranding, tornando-se ainda mais moderna e sofisticada. O espaço agora oferece tratamentos corporais, capilares e faciais de última geração, atraindo uma lista de espera com mais de seis meses para agendamento de consultas.

Dra. Ana Carina Junqueira celebra não apenas uma década de sucesso profissional, mas também uma década de transformação e cuidado com os cabelos das estrelas e da alta sociedade paulistana. Seu comprometimento com a saúde capilar e o bem-estar de seus pacientes continua a render frutos, e seu futuro brilha ainda mais promissor.