No dia 24 de agosto, o palco da Arena Multiplace, em Goiânia, será cenário de uma celebração especial: Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. 30 Anos. Este evento único promete trazer uma onda de nostalgia e emoção aos fãs da icônica banda de rock brasileira.

A noite começará às 19h com a apresentação da banda Fuzo, que aquecerá o público com seu som enérgico e contagiante. Composta por músicos talentosos, a Fuzo promete preparar o terreno para o show principal, que começará às 21h.

Ingressos já disponíveis para uma noite histórica com Marcão Britto e Thiago Castanho

Marcão Britto e Thiago Castanho, guitarristas originais do Charlie Brown Jr., estarão no comando, trazendo de volta clássicos eternos como “Proibida Pra Mim”, “Zoio de Lula”, “Céu Azul”, “Rubão”, “Só os Loucos Sabem” e “Papo Reto”. Esses sucessos não só marcaram gerações, mas também são um tributo ao legado do icônico vocalista Chorão, cuja influência na cultura do rock nacional é indelével.

Os ingressos para esse evento já estão à venda no site Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 90,00. Organizado pela A-SHOW EXPERIENCE, uma empresa conhecida por proporcionar entretenimento de alta qualidade, o show promete ser um marco inesquecível na vida dos fãs e na história da banda.

A A-SHOW EXPERIENCE se destacou no mercado em setembro de 2023, durante seu evento de lançamento em Goiânia. Desde então, tem se consolidado como um dos principais promotores de eventos culturais na região, gerando empregos e assegurando a confiança dos investidores através da moeda A-SHOW CRYPTO.

Banda Fuzo

O evento de 2024, idealizado pelo empresário André Ribeiro, reforça a missão da A-SHOW EXPERIENCE de criar momentos únicos e inesquecíveis. “A A-SHOW EXPERIENCE tem como missão criar momentos inesquecíveis e de alta qualidade para o público. Esta apresentação é um tributo merecido ao legado do Chorão e sua influência inestimável na música brasileira. Estamos honrados em poder contribuir para manter viva essa memória e oferecer uma experiência única aos espectadores,” afirmou André Ribeiro, CEO da A-SHOW.

Não perca a chance de reviver os grandes momentos do Charlie Brown Jr. e celebrar 30 anos de música, emoção e história. Prepare-se para uma noite inesquecível na Arena Multiplace, em Goiânia.