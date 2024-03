Tributo à resiliência e amor: Brasativa lança ‘Ela é a Mais Linda Flor

Uma homenagem emocionante de Bruno Duprê à sua esposa Mariana, marcando o novo single com essência de Reggae Pop

Em uma mescla emocionante de ritmos e sentimentos, o trio Brasativa lançou nesta sexta-feira (15) o single “Ela é a Mais Linda Flor”, uma obra que transcende a música para se tornar um verdadeiro hino de amor, perda e perseverança. Composta por Bruno Duprê, voz e guitarra do grupo, a canção é uma declaração pungente para sua esposa, Mariana, cuja batalha contra o câncer de mama chegou ao fim há seis meses, deixando um legado de coragem que agora reverbera em cada nota musical.

O single, que também conta com Muka na bateria e Rato Bass no contrabaixo, destaca-se por sua pegada californiana de Reggae Pop, entrelaçando harmoniosamente elementos do Rock e da música digital para criar uma experiência sonora única. “Ela é a Mais Linda Flor” é mais do que uma música; é uma celebração da vida de Mariana, refletindo sobre o amor incondicional e a força compartilhada entre ela e Bruno. “Compus essa canção pouco antes da Mari partir, e ela simboliza nosso amor e como nos completávamos em vários aspectos,” compartilha Bruno, emocionado.

Além de sua rica composição e significado, o single se destaca pela performance enérgica do trio, que promete replicar a intensidade de seus shows ao vivo. O equilíbrio entre guitarras suaves e pesadas, combinado com vocais vibrantes e um refrão poderoso, encapsula a essência de Brasativa, conhecida por seu reggae vibrante e envolvente.

A produção do lyric vídeo, a cargo da NAV, capta com maestria a atmosfera e o sentimento da música, oferecendo uma abordagem moderna e romântica que complementa perfeitamente a mensagem por trás da letra. “Ela é a Mais Linda Flor” faz parte do segundo EP do grupo, que promete explorar uma diversidade de estilos musicais, refletindo as variadas influências que moldam o som único da Brasativa.

Inspirado em ícones como Sublime, Bob Marley e O Rappa, o novo trabalho do trio se prepara para tocar corações e espalhar uma mensagem de amor e resiliência. Com uma história de mais de 10 anos e presença em grandes palcos e festivais, o Brasativa não apenas se solidifica como uma voz importante na cena musical brasileira, mas também como portadores de uma mensagem universal de esperança e amor.

Enquanto o grupo se prepara para uma turnê por casas de cultura, divulgando seu trabalho mais recente, “Ela é a Mais Linda Flor” permanece como um testemunho do poder transformador da música e do amor eterno, ecoando a beleza de Mariana e a força de todos aqueles que enfrentam a adversidade com coragem e amor.