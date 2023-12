Três Coroas se ilumina: Grande Lamparina inicia celebração do Ano Novo Tibetano

Neste fim de semana, nos dias 9 e 10 de dezembro, o Espaço Tibet será palco de um evento único que marca o início do Lozar, a celebração do Ano Novo Tibetano. A Grande Lamparina, tradicionalmente acesa em ocasiões especiais, será iluminada neste sábado às 11 horas, antecipando a transição para o ano de 2151 no calendário tibetano.

O acendimento da Grande Lamparina não estará sozinho. No sábado, os Leões da Neve, símbolos de coragem e proteção na tradição tibetana, também estarão presentes, adicionando um toque majestoso à ocasião. Já no domingo, um pocket show de Ogyen Shak e Alê Marks promete proporcionar uma experiência musical ímpar.

O gesto simbólico do acendimento da Grande Lamparina é uma iniciativa dos visionários fundadores do Espaço Tibet, Ogyen e Drika Shak, que decidiram antecipar esse momento significativo. Em um período que coincide com a virada do Ano Novo Cristão e o Carnaval, a chama da lamparina se torna um convite à reflexão e inspiração.

Durante o evento, a Grande Lamparina permanecerá acesa nos jardins do Espaço Tibet, e os clientes do restaurante terão a oportunidade de participar ativamente, oferecendo gotas de óleo que manterão viva a chama até o Lozar. A chama será transportada para a Praça Affonso Saul no decorrer do evento, onde todos os participantes poderão, juntos, alimentar essa luz simbólica com suas aspirações mais belas e genuínas.

O Lozar, período especial de transição entre dezembro e março, busca equilibrar emoções e promover o bem-estar. Os rituais tibetanos desempenham um papel fundamental nesse processo, oferecendo ferramentas valiosas para enfrentar o caos cotidiano. A programação promete ser uma oportunidade única de se desconectar do tumulto diário, proporcionando um bálsamo para a mente e o espírito.

O ápice do Lozar será um grande encontro em Três Coroas, de 1º a 3 de março, com uma variedade de atividades significativas, incluindo danças, melodias, oficinas gastronômicas e de bem-estar, além de rituais típicos da cultura tibetana. Uma celebração que promete transformar o início do novo ano em uma experiência verdadeiramente única e enriquecedora.

O evento é uma realização da Shak Produções, com o apoio essencial do Espaço Tibet e da Prefeitura de Três Coroas.

Fotos | Adriano Frauches