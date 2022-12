Travel Box Brazil traz Copa do Catar, séries inéditas e muitas dicas de viagem em dezembro

Canal preparou para este mês uma programação muito especial, com destaque para a exibição, entre 23 e 31 de dezembro, de temporadas completas de séries que marcaram este ano, como Bora, Comida de Viagem e Cris pelo Mundo

O Travel Box Brazil quer encerrar o ano de 2022 com chave de ouro, abrindo possibilidades para 2023. Para isso, uma programação especial foi montada pelo canal, presente nas principais operadoras de TV por Assinatura brasileira e na Plataforma Streaming Box Brazil Play, para o mês de dezembro.

O programa 3em3 apresenta, sempre em três minutos de duração por episódio, três sugestões do que fazer em um mesmo destino de viagem

Os últimos e emocionantes momentos da Copa do Mundo, viagens paradisíacas e séries inéditas, além de uma programação especial de final de ano são as atrações do canal neste mês.

Em Travel na Copa, que teve início dia 21 de novembro, a gastronomia, a cultura, a tecnologia e a história do Catar, país sede da Copa do Mundo, estão sendo apresentados por Luigi Silvestri. O programa é exibido todos os dias ao vivo às 14hs, e com shots gravados inéditos às 10h, 16h, 20h e 22h, com reprises ao longo da grade. O último episódio irá ao ar na mesma data da grande final do maior torneio de seleções de futebol do mundo, em 18 de dezembro.

Os últimos e emocionantes momentos da Copa do Mundo no Catar presente na programação de fim de ano da Travel Box Brasil

Programas inéditos também ganham espaço neste último e especial mês do ano. Em Expedição Cicloturismo, Vinny Bonotto, Joaquim Marcelo e Marcelo Xexéu fazem uma jornada ciclística por Porto Alegre e pelo litoral de Santa Catarina. Ao longo do caminho eles mostram as atrações turísticas, as belezas naturais e histórias de vida, sempre acompanhadas de boas pedaladas. A atração vai ao ar no dia 06 de dezembro, às 18h20, e será reprisada na grade de programação do Travel Box Brazil. E conta com episódios inéditos todos os sábados às 22:30.

Outra nova atração do canal é Ponto de Chegada, programa em que Luigi Silvestri viaja pelo mundo para conhecer as peculiaridades de cada destino sob o ponto de vista de brasileiros que moram por lá. A meta é, por meio de histórias, curiosidades e cultura, destacar as experiências que cada localidade tem para nos apresentar. Sua estreia será em 13 de dezembro, às 21h30.

Expedição Cicloturismo com Vinny Bonotto, Joaquim Marcelo e Marcelo Xexéu passeiam por Porto Alegre e pelo litoral de Santa Catarina

Já o programa 3em3 apresenta, sempre em três minutos de duração por episódio, três sugestões do que fazer em um mesmo destino de viagem. Neste mês a atração visita Curaçao, Equador e o próprio Brasil mostrando dicas de passeios e hospedagens. Sua estreia será no dia 22 de dezembro, às 21h.

Em um bate-papo descontraído relembrando as melhores viagens do ano, o Travel e os Viajantes reúne alguns dos grandes apresentadores do canal dentro da Enoteca Salton em São Paulo. A ótima atração vai ao ar no dia 29 de dezembro, às 19h30.

E para encerrar 2022 em alto astral, o Travel Box Brazil preparou uma Programação Especial de Final de Ano. Entre os dias 23 e 31 de dezembro, das 21h às 23h, é possível conferir episódios de programas que marcaram o canal neste ano como Bora, Comida de Viagem e Cris Pelo Mundo.