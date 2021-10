Travel Box Brazil comemora 10 anos no ar

Canal se consolida como o único da televisão por assinatura 100% dedicado a viagens e turismo, no Brasil e no mundo, a partir do olhar e das câmeras de brasileiros

O Travel Box Brazil completa uma década no ar posicionado como o principal canal sobre viagens e turismo na TV por assinatura do País, apresentando o Brasil e o mundo pelo olhar de brasileiros. Juntamente com o aniversário, também é comemorado o crescimento de 250% no faturamento de publicidade no primeiro semestre de 2021, em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Além disso, é celebrada a consolidação de sua audiência entre o público AB 35+, sendo o sexto canal com maior participação desse target na audiência, em média registrada no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Ibope.

“Mesmo antes da pandemia, o Travel Box Brazil já era extremamente relevante para a audiência e mercado anunciante, por ser o único focado em viagens. E agora, que estamos perto do fim das restrições, percebemos que ele se tornou mais relevante ainda, pois todos querem sair de casa e viajar, e o canal certamente acaba servindo como inspiração para planejar e colocar em prática este desejo”, afirma Rogério Pucci, Diretor Comercial do Grupo Box Brazil, programadora responsável pelo canal.

A elevação no faturamento publicitário e a consolidação de sua audiência fazem as celebrações pelos 10 anos ganharem um motivo extra para o aniversário do Travel Box Brazil ser comemorado. Em sua primeira década no ar o canal já exibiu 325 séries, 4.225 episódios e 63 documentários. Todos os conteúdos são brasileiros e voltados a viagens e turismo. Além disso, diversas novidades estão entrando em sua grade de programação.

“São 10 anos exibindo conteúdos feitos por brasileiros e para brasileiros. E nada disso seria possível sem a grande parceria que construímos com todos os produtores que geram conteúdo para o canal. Ver que a cada ano que passa o canal se torna mais relevante para o público é muito gratificante. Recebemos muitas mensagens do público, através das redes sociais, dizendo que adoram viajar com o Travel (como o canal é chamado de forma carinhosa)”, conta Ramiro Azevedo, diretor geral do canal.

No último dia 1º estreou a série “Errei”, apresentada pelo casal de namorados Luan Delgado e Alessandra Kochi. No programa, eles viajam de “mochilão” por algumas cidades turísticas do Brasil e, durante os passeios, mostram que contratempos e erros estão propensos a ocorrer, mas devem ser encarados com bom-humor, como experiências que agregam na bagagem.

Ainda neste mês de outubro o canal estreia outros dois conteúdos inéditos: a segunda temporada de “Tá Estressado? Vai Viajar!”, em que o apresentador Rodrigo Rossatti utiliza o turismo como válvula de escape para o estresse do dia a dia; e a série “Dany vai pra onde?”, apresentada por Danielle Marcos e que tem o objetivo de incentivar o público a viajar e a olhar para o lado bom da vida.

Além disso, está previsto para novembro a estreia da série “Rotas”, filmada em Recife, e “Ases à Bordo”. Também já existem atrações confirmadas para 2022: os destaques vão para “Plural”, programa sobre turismo para pessoas com deficiência e com exibições acessíveis dos episódios para cegos e surdos; e “Estradeiras”, registro de uma viagem de moto feita por um grupo de mulheres. Também estão previstos para entrar no canal no próximo ano os títulos “Aventureiros” (apresentado por Franklin David), “Boa Sorte Viajante”, a terceira temporada de “Estradas do Mundo” e “Isso é Viver”.

Todas as atrações mencionadas juntam-se a um rol de programação que inclui vários sucessos de audiência. Entre os maiores destaques estão “Destino Incomum”, uma das séries mais longevas e que já está em sua sexta temporada; “Terra dos Cânions”, um documentário que incentivou o aumento do fluxo turístico na cidade de São José dos Ausentes (RS);

“Cris Pelo Mundo”, que estimula casais a fazerem viagens longas – e muito divertidas – com crianças pequenas; “Comida de Viagem”, em que o apresentador Raphuca mostra maneiras acessíveis de se alimentar bem durante viagens internacionais; “Patty Leone Top Travels”, com as melhores dicas de passeios, hotéis e resorts de qualidades incomparáveis; “Pra Viagem”, em que Charlene Kramer e Tiago Jost, usando apenas a câmera do celular, incentivam outros casais a viajarem, sem gastar muito; e “Louco por Viagens”, com Rogério Enachev apresentando roteiros descontraídos junto com muita informação e História.

