Transparência e Referência: Cleber Melo transforma o setor de leilões no Brasil

O leiloeiro foi o pioneiro no Estado da Paraíba a montar estrutura de pátio e em uma entrevista exclusiva, ele conta sua jornada na Leilões PB

O mercado de leilões no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos, e um nome que se destaca nesse cenário é o de Cleber Melo. Com uma trajetória que envolve uma transição da perícia judicial para o setor de leilões, Cleber Melo foi o pioneiro no Estado da Paraíba a montar estrutura de pátio e em uma entrevista exclusiva, ele conta sua jornada na Leilões PB, uma das maiores empresas do ramo, que se tornou uma referência em transparência no setor.

A história de Cleber Melo é marcada por uma decisão de deixar a carreira de perito judicial para se aventurar no mercado de leilões. Essa mudança, apesar de desafiadora, revelou-se uma escolha estratégica, permitindo-lhe explorar um setor em ascensão no Brasil. Cleber afirma que a demanda por leilões, especialmente judiciais, nas regiões centro-oeste e nordeste, foi o que o impulsionou a fazer essa transição.

O leiloeiro não se limitou a atuar apenas em leilões judiciais. Sua expertise se estende a uma ampla gama de setores, incluindo parcerias com órgãos governamentais como a Polícia Rodoviária Federal, instituições financeiras como a Caixa Econômica e o Banco Itaú, além de seguradoras renomadas como Liberty e Zurique. Essa diversificação de clientes posicionou Cleber como uma figura central em leilões de diversos tipos de bens.

“O nosso site hoje é um dos mais visitados do Brasil. Quando a gente lança qualquer produto na nossa plataforma, são milhões de acessos diariamente à procura de comprar qualquer bem. O sucesso é a credibilidade que a gente tem no mercado em diversos segmentos tanto de órgãos públicos como de empresas privadas.”, ressalta Melo.

Para Cleber, o sucesso como leiloeiro oficial está intrinsecamente ligado ao investimento, comprometimento e paixão pela profissão. Ele destaca a importância de se manter atualizado em um mercado dinâmico, onde as mudanças nas regras judiciais e nos órgãos públicos demandam constante atualização e conhecimento.

“O papel da tecnologia na evolução do mercado de leilões se destaca pela transparência como um dos pilares fundamentais, proporcionando aos comitentes e participantes acesso direto a informações sobre lances, participantes e andamento dos eventos”, afirma Melo.

Mesmo diante das oportunidades, o setor enfrenta desafios constantes, especialmente no combate às fraudes. Com o aumento da concorrência, a inovação tecnológica se torna uma aliada na oferta de leilões mais ágeis, transparentes e eficientes, segundo a Leilões PB. Melo destaca o potencial promissor dos leilões e encoraja novos profissionais a investirem na carreira. “O mercado é uma profissão brilhante que vale a pena explorar,” finaliza.