Transfusões de sangue aumentam e doações diminuem, de acordo com Banco de Sangue de Brasília

É importante que a população se mobilize para poder doar sangue e ajudar outras pessoas

Com a pandemia o número de doadores de sangue diminuiu drasticamente, mas os procedimentos médicos só aumentaram, o que gerou ainda mais necessidades de transfusões de sangue. De acordo com o Banco de Sangue de Brasília, as transfusões aumentaram 30% em fevereiro de 2022 e as doações estão 18% abaixo do mínimo ideal.



Com os dados estudados, o Banco de Sangue Brasília alertou a população nesta semana para um possível colapso no abastecimento aos hospitais. “Nossos estoques nesse momento estão 54% abaixo do ideal e as doações de sangue estão 18% abaixo do mínimo ideal. Precisamos de 60 coletas por dia para equilibrarmos esse índice, o que não vem ocorrendo há muitos dias. Se esse cenário se estender por muito tempo pode haver um colapso”, explica a Dra. Sanny Marcele da Costa Lira, gerente médica da unidade.



O Banco de Sangue de Brasília revelou que a demanda de transfusões em fevereiro estão 30% maior em relação ao mesmo mês em 2021



Algo positivo é que, antes os infectados por Covid-19 só poderiam doar sangue após 30 dias da recuperação total da doença, mas agora o Ministério da Saúde diminuiu esse período para apenas 10 dias. O tempo para doar após a vacinação também é mínima e não deve prejudicar as doações de sangue.



“Os doadores que recebem o imunizante contra o coronavírus se tornam inabilitados a doarem sangue por um período curto: Coronavac são 48 horas, Astrazeneca, Pfizer e Janssen são 7 dias. Por isso, é importante que eles estejam atentos a esse prazo e façam a sua doação antes ou depois de se vacinarem”, enfatiza a médica.

O Banco de Sangue de Brasília tem o selo “Covid Free de Excelência”, por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento à pandemia de coronavírus



O Banco de Sangue de Brasília fez um alerta sobre informações envolvendo Covid-19 e doações de sangue para evitar que as pessoas deixem de se vacinar por desinformação. Eles reafirmam que o ator de doar sangue é totalmente seguro e que a instituição tem o selo “Covid Free de Excelência”, por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento à Covid-19.

Serviço:

Banco de Sangue de Brasília

Endereço: SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

Telefones: (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648

Atendimento: diariamente, das 7h às 18h; incluindo sábados, domingos e feriados.

Estacionamento gratuito para doadores no local.