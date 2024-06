Transforme sua vida: três caminhos para o bem-estar com a psicologia positiva

Fortalecer o bem-estar humano por meio das qualidades que são inerentes aos próprios indivíduos. Esse é o intuito da abordagem científica conhecida como Psicologia Positiva, conceito criado nos anos 1990 pelo psicólogo estadunidense Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia (EUA), que estuda e busca promover aspectos positivos da vida como felicidade, gratidão, otimismo, realização pessoal e resiliência. Investigar formas dignas de se viver é o grande diferencial dessa vertente, já que não foca em problemas psicológicos ou patologias, mas em aumentar a qualidade de vida por meio de práticas e intervenções identificadas a partir de pesquisas empíricas.

Psicólogo Martin Seligman

Das relações interpessoais ao trabalho, a Psicologia Positiva trabalha princípios que podem ser aplicados em contextos diversos, inclusive para fortalecer traços como a resiliência emocional, a satisfação e o engajamento dos indivíduos. Esse processo pode se dar por meio de intervenções incorporadas ao cotidiano, como a prática da gratidão, meditações guiadas de atenção plena (mindfulness) e estabelecimento de metas, visando um estado mental mais saudável e, como diz o próprio nome da abordagem, positivo.

Entenda as práticas que fortalecem a resiliência e a satisfação pessoal

“Ao focar nas forças e virtudes individuais, a Psicologia Positiva oferece ferramentas práticas para cultivar uma mentalidade mais saudável e positiva, essencial para uma vida plena e equilibrada”, comenta Cosete Ramos, doutora em Educação, com ênfase em Neurociência e Ciência das Emoções, pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Cosete é a idealizadora do 1° Congresso Internacional da Felicidade: Ciência da Felicidade, que ocorrerá em Brasília, no mês de agosto. “Além de promover a resiliência e a felicidade, proporcionando um sentimento maior de satisfação com a vida, pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade e depressão.”

Mas, afinal, como buscar o que essa abordagem científica propõe?

Identificar as emoções e como lidar com elas

Na busca por uma vida mais equilibrada e feliz, reconhecer cada emoção e se permitir senti-las de forma consciente. Exercícios de meditação e de gratidão, até pelas pequenas coisas do dia a dia, são hábitos que podem ser grandes aliados nesse processo. Meditação ajuda a acalmar a mente e aumentar a consciência emocional. A gratidão, por outro lado, incentiva uma perspectiva positiva, ajudando a focar nas coisas boas da vida e a apreciar momentos de felicidade e contentamento.

Apreciar a jornada, não só o objetivo final

Antecipar resultados e pular etapas pode gerar frustração e ansiedade. Assim como em qualquer outro processo da vida para se atingir um objetivo, é preciso dar a devida atenção a cada etapa. Com a busca por uma vida mais equilibrada, em relação ao bem-estar, não é diferente. Em meio a essa jornada, problemas e obstáculos podem surgir, mas isso não pode impedir que cada degrau do autoconhecimento seja celebrado. Viver é, também, se permitir sentir até as emoções ruins, mas entender que tudo passa.

Constância é a chave

Publicado em março deste ano, um estudo da Universidade de Bristol sugere que, assim como a prática de exercícios físicos, a aplicação constante das intervenções promovidas pela Psicologia Positiva, como meditar e praticar a gratidão, é fundamental para que os benefícios se tornem duradouros. O estudo acompanhou estudantes que concluíram um curso sobre Ciência da Felicidade, no Reino Unido, e notou um aumento de 10% a 15% no nível de bem-estar. Contudo, dois anos depois, os benefícios só continuaram nos que mantiveram os aprendizados em sua rotina de vida.