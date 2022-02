“Transformar vidas não tem preço”, afirma empresária Fernanda Novanta

Com mais de 12 mil alunos e R$ 2 bilhões de faturamento, Fernanda Novanta é idealizadora do treinamento Método Avante Milionário ao lado do marido

Fernanda Novanta e o marido decidiram compartilhar as experiências com os negócios digitais no treinamento Método Avante Milionário – que já soma mais de 12 mil alunos. “Ensinamos pessoas a trabalharem através da internet, assim como eu e meu marido fizemos e foi assim que mudamos de vida”, pontua.

“Mesmo diante de várias dificuldades e obstáculoos, desistir nunca foi uma opção”, afirma Fernanda. A carioca trabalhava de carteira assinada atuando na manutenção de elevadores e tinha um salário na faixa de R$ 1,6 mil, mas estava em busca da independência financeira e não acreditava que isso seria possível com aquele emprego. “Eu e meu marido decidimos largar tudo e começamos nossa empresa de encapsulados que está consolidada no mercado”, destaca.

A internet me proporcionou tudo o que Fernanda Novanta tem hoje e “é trabalhando com ela que quero alcançar mais milhares e milhares de vidas e ajudar todas elas a conquistar a liberdade financeira e geográfica de poder trabalhar de onde quiser e de proporcionar o conforto que merecem”, reforça.