Transformando negócios: três casos do luxo que inspiram todos

Do Sangion Summit 2023, aprenda como aplicar estratégias de sucesso em qualquer empreendimento

Luxo, glamour e estratégias bem-sucedidas foram os protagonistas do Sangion Summit 2023, evento realizado pelo empresário Rodrigo Sangion, CEO da academia Les Cinq Gym. Com o mercado de luxo em franca expansão, registrando um surpreendente crescimento de 51,74% em setembro de 2021, mesmo em meio à crise pandêmica, as lições compartilhadas por renomados empreendedores podem ser aplicadas em qualquer negócio.

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, ilustrou a importância do risco para o sucesso empresarial. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ela destacou que a coragem de arriscar é a essência do empreendedorismo, exemplificando com sua própria trajetória desde a produção de conteúdo até o sucesso da “Farofa da GKay”.

O consultor Carlos Ferreirinha, fundador da Abrael, enfatizou o compromisso com a excelência como diferencial. Ele ressaltou que oferecer algo capaz de gerar valor vai além do preço, podendo ser alcançado por meio de um atendimento acima das expectativas ou qualquer fator que crie uma ligação emocional com o cliente.

O Sangion Summit também contou com a presença do ator Felipe Titto, que compartilhou sua transição de galã de novelas para empresário digital milionário. Titto enfatizou a importância de arregaçar as mangas, trabalhar duro e identificar oportunidades, destacando a facilidade atual de ganhar dinheiro na internet.

Assim, as lições do evento demonstram que, mesmo em nichos específicos como o de luxo, as estratégias bem-sucedidas podem ser adaptadas para qualquer empreendimento, reforçando que o sucesso empresarial não conhece limites quando se está disposto a aprender e inovar.