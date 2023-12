Transformações além dos cabelos: BELEZA GG revela histórias de libertação

Nahuane Drumond e a transição capilar como símbolo de resistência e identidade

Em um episódio revelador do BELEZA GG, a série produzida pela NBCUniversal International Networks e Manjubinha, mulheres corajosas compartilham suas experiências de superação, enfrentando desafios e quebrando padrões estéticos impostos pela indústria da moda.

Nahuane Drumond, em Londres, destaca a importância da transição capilar como um ato de libertação, enquanto aborda a resistência racial presente nas expectativas da indústria. A modelo não apenas exibe sua beleza, mas também faz um poderoso manifesto contra atitudes racistas enraizadas.

A busca por independência e oportunidades também é destaque no episódio, com Mayara Russi enfrentando um casting em que se destaca como a única mulher gorda. As pressões para moldar sua aparência para se encaixar em padrões preestabelecidos levantam questionamentos sobre a verdadeira aceitação da diversidade no mundo do entretenimento.

Fluvia Lacerda, ícone plus size, junta-se à criadora de conteúdo Mariana Cyrne para desconstruir estereótipos de moda. Ao criticar a “domesticação” dos corpos gordos, Fluvia reforça a importância de se vestir sem restrições, quebrando barreiras na moda plus size.

O episódio ainda leva os telespectadores aos bastidores da profissão, oferecendo uma visão exclusiva do cotidiano da Ford Models. Esta série, parte da campanha institucional VOZES DO E!, promove Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), destacando a importância de amplificar a voz de todos, independentemente de cor, idade, gênero e padrões de beleza.

Além das telas, a iniciativa VOZES DO E! se estende às plataformas digitais com projetos como “HISTÓRIAS INSPIRADORAS”, liderado por Zezé Motta, e campanhas como #euexisto, reforçando o compromisso do E! Entertainment em quebrar barreiras, apoiar ONGs e instituições sociais, e promover a inclusão em todas as esferas da indústria audiovisual.