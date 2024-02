Transcendendo barreiras: Suellen Carey homenageia Erika Hilton na London Fashion Week

A influenciadora e ativista brasileira destaca a luta e o legado da primeira deputada trans e negra do Brasil em evento de moda global

Em uma emocionante manifestação de solidariedade e reconhecimento, Suellen Carey, influenciadora trans e ativista brasileira, aproveitou a visibilidade da London Fashion Week para prestar uma vibrante homenagem a Erika Hilton, destacada deputada brasileira e fervorosa defensora dos direitos LGBTQIA+ e da igualdade social. Aos 36 anos, Suellen escolheu este momento de encontro global das culturas para celebrar a trajetória de Erika, que em novembro de 2023, marcou história ao desfilar pela São Paulo Fashion Week, consolidando não apenas seu papel na política mas também na moda.

Com uma camisa estampando o rosto de Erika Hilton, Suellen não apenas trouxe a imagem da deputada para um dos eventos de moda mais prestigiados do mundo, mas também utilizou suas plataformas digitais para enfatizar a importância do trabalho realizado pela parlamentar. “Erika é mais do que uma líder política; ela é um símbolo de coragem”, expressou Carey. A influenciadora destacou o significado do cargo ocupado por Hilton, como a primeira mulher trans e negra eleita para o Congresso Nacional do Brasil, ressaltando o marco que representa para a comunidade LGBTQIA+ e para as pessoas marginalizadas em geral.

A influenciadora também refletiu sobre como a atuação de Hilton tem sido uma fonte de inspiração em diversas esferas, inclusive na moda. Segundo Suellen, a presença de Erika na política e seu envolvimento com a moda representam uma quebra de paradigmas, mostrando que é possível unir estes dois mundos aparentemente distintos em prol de uma causa maior. “Graças à ela entendo que moda e política podem andar juntas. Ela abriu portas para que pessoas como eu pudessem estar aqui hoje, ocupando espaços que antes eram negados a nós”, disse Carey, destacando a influência de Hilton em sua própria trajetória.

Suellen Carey, ao compartilhar sua experiência e visibilidade, reforça a mensagem de que a representatividade e a luta por direitos não são diminuídas, mas sim fortalecidas, através da expressão na moda e na cultura. “Para mim, estar em uma passarela ou na capa de uma revista não me faz menos potente, nem menos séria, nem menos comprometida. Muito pelo contrário, me potencializa, amplia o meu lugar”, afirmou a influenciadora.

Esta homenagem durante a London Fashion Week não apenas celebra as conquistas de Erika Hilton, mas também serve como um lembrete poderoso do impacto que indivíduos corajosos podem ter na luta por um mundo mais justo e igualitário. Suellen Carey e Erika Hilton, cada uma à sua maneira, estão pavimentando o caminho para futuras

gerações, demonstrando que moda e política são, de fato, plataformas complementares na busca por mudanças sociais significativas.