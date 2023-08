Transamerica Resort Comandatuba: luxo, natureza e experiências únicas na Bahia

Saboreie as delícias culinárias e experiências all inclusive deste resort premiado

O litoral sul da Bahia é o lar de um verdadeiro paraíso, onde o conforto, o requinte e a natureza se fundem em um projeto ousado de resort. O Transamerica Resort Comandatuba, considerado um dos empreendimentos mais deslumbrantes do Brasil, oferece aos visitantes uma experiência inigualável.

Explore o luxo e a natureza intocada deste resort único à beira-mar

Desenvolvido pelo renomado arquiteto Ricardo Julião e com a assinatura do paisagista Edward Stone, conhecido por projetos icônicos como os jardins da Casa Branca e dos parques Disney World e Epcot Center nos EUA, o resort ocupa um lugar privilegiado na Mata Atlântica. Sua inauguração em março de 1989 marcou o culminar de quatro anos de meticulosa construção.

Mergulhe na iniciativa de preservação ambiental e responsabilidade social do resort

Recentemente, o resort alcançou uma honra notável ao ser eleito um dos 20 melhores hotéis do Brasil pelo site de viagens TripAdvisor, sob o selo Travellers’ Choice 2023. O reconhecimento é um tributo à sua beleza natural, suas instalações de classe mundial e a dedicação à qualidade.

Arquiteto Ricardo Julião

Um dos aspectos mais distintivos do Transamerica Resort Comandatuba é ser o único local onde o mar, uma piscina magnífica e um “rio” se harmonizam na mesma paisagem. Esse equilíbrio oferece uma experiência única, onde os hóspedes podem escolher entre diferentes cenários aquáticos.

Além de proporcionar um retiro idílico, o resort também desempenha um papel vital na economia local, colaborando com fornecedores e associações da região. Os serviços de babás, por exemplo, são oferecidos em colaboração com a associação das profissionais de Comandatuba.

Chegar ao resort é uma experiência em si. Os voos de Congonhas (SP), Confins (MG) e Viracopos (SP) oferecem acesso a essa joia, com uma travessia de balsa de 5 minutos para a ilha.

Um destaque que não pode ser negligenciado é a comodidade oferecida aos hóspedes que optam por voos fretados. Suas malas podem ser entregues diretamente em seus quartos, um toque de serviço que destaca a atenção aos detalhes.

A experiência de lazer no Transamerica Resort Comandatuba é verdadeiramente incomparável. Com mais de 100 opções de esportes e lazer para todas as idades, desde aventuras em quadriciclos até relaxamento no SPA com suas massagens exclusivas, o resort abraça a diversidade de interesses de seus visitantes.

No campo da gastronomia, o resort não deixa a desejar. Ele foi coroado em 2023 pelo site Melhores Destinos como o resort com a melhor gastronomia do Brasil, com base na votação de 20 mil internautas. Com 6 restaurantes, incluindo opções temáticas que exploram a culinária baiana e mediterrânea, o resort satisfaz todos os paladares, incluindo veganos, vegetarianos e aqueles com restrições alimentares.

Para além do luxo e do entretenimento, o Transamerica Resort Comandatuba leva a sério sua responsabilidade socioambiental. Com iniciativas de preservação da flora e fauna locais, reciclagem de resíduos e apoio à Conservação Internacional, o resort combina um ambiente paradisíaco com um compromisso real com a sustentabilidade.

Com atividades exclusivas, celebrações e experiências à espera dos visitantes, como o carnaval fora de época Oitava e as clínicas esportivas com atletas renomados, o Transamerica Resort Comandatuba se destaca como um destino de sonho para quem busca luxo, natureza e experiências autênticas.

