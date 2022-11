Trabalho de inovação da Unhas Cariocas causa impacto inédito e bastante positivo no setor

O cuidado com as mãos já é reconhecido como ferramenta de marca pessoal e a beleza das unhas atua como um ‘cartão de visitas’

A empresa paulista, Unhas Cariocas, maior e principal rede de franquia de esmalteria do Brasil, inovou o segmento ao desenvolver uma técnica de cuticulagem que torna o uso do alicate opcional, ou seja, a cliente pode usar somente um emoliente de fabricação própria da marca e uma cureta, ou finalizar com o alicate, mas reduzindo os riscos do corte, pois as cutículas já foram removidas pela cureta.

Questão da segurança é a marca da rede

A técnica acaba atuando como um tratamento, pois o uso contínuo desta faz com que as cutículas cresçam finas e uniformes.

Nos dois casos o resultado é o mesmo de uma unha feita com o alicate, porém com a técnica das Unhas Cariocas não há os riscos apresentados pelo alicate que pode causar feridas e, com isso, ser a porta de entrada para doenças como hepatite, HIV e sífilis (entre outras). Dar a opção de não uso deste material, portanto, causa um impacto inédito e bastante positivo no setor.

Além da rapidez e da praticidade de todo o processo, a questão da segurança é a marca da rede, que já conta com 70 franqueados em todo Brasil, e mais oito em implementação, seguindo em franco crescimento.

A empresa também inova ao usar produtos exclusivos e de fabricação própria.

Técnica inovadora proporciona qualidade e saúde para clientes

Vale ressaltar, ainda, que a Unhas Cariocas é a única empresa do segmento de esmalteria a receber o selo de excelência da ABF (Associação Brasileira de Franchising), apesar de estar no mercado apenas há cinco anos.

Unhas: o cartão de visitas no marketing pessoal

Você sabia que na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, as alunas de MBA são avaliadas também pelo cuidado que dedicam às suas unhas? Além do fato de que, quando formadas, serão disputadas a tapas pelo mercado, as unhas devem estar impecáveis para que a carreira vá de vento em popa.

Esta informação foi publicada pela colunista de negócios do jornal Financial Times, Lucy Kellaway, que no final do texto ressaltou, ainda, que se estas mulheres “querem entrar no mundo dos negócios, especialmente nos EUA, e pensam que não fazer as unhas é uma opção, a consultoria está alertando-as de que assim não serão bem-sucedidas, independentemente da pontuação média que conseguirem”.

Em uma sociedade cada vez mais competitiva, o cuidado com as unhas se tornou, literalmente, um cartão de visitas, e motivo de questionamentos durante entrevistas de emprego, fechamento de negócios, entre outras variadas situações profissionais. O público masculino também está atento e tem cada vez mais apostado na saúde das unhas como parte do marketing pessoal.