Toyota do Brasil investe em tecnologia híbrida flex com foco na sustentabilidade

Montadora busca soluções sustentáveis para reduzir emissões de carbono

A Toyota do Brasil deu início a testes promissores envolvendo a tecnologia híbrida plug-in flex, um marco inovador que ainda não estava presente no cenário automotivo nacional. Esses experimentos representam uma parte fundamental dos planos de investimento da montadora para os próximos cinco anos, que têm como foco principal a busca por soluções sustentáveis e a eletrificação com emissões reduzidas.

Montadora japonesa busca inovação e produção nacional de veículos híbridos flex

Nesta etapa inicial, a Toyota está conduzindo estudos internos que combinam a tecnologia híbrida plug-in com o uso de etanol como combustível. Os resultados obtidos até agora indicam um grande potencial para essa abordagem inovadora. O veículo utilizado nos testes é um híbrido plug-in (PHEV) que se baseia em um sistema “híbrido full”, semelhante ao usado nos modelos Corolla Sedã e Corolla Cross. Esse sistema apresenta uma bateria de alta capacidade e um motor elétrico mais potente, o que resulta em uma eficiência energética cerca de 70% superior em comparação com veículos movidos apenas a combustão. Isso permite que o carro seja conduzido exclusivamente no modo elétrico por longas distâncias.

Tecnologia híbrida plug-in flex para produção nacional

Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, expressou entusiasmo pelos testes realizados: “Partindo do princípio de que o híbrido flex possui um dos mais altos potenciais de compensação e reabsorção na emissão de CO2 gerado desde o início do ciclo de uso do etanol extraído da cana-de-açúcar, passando pela disponibilidade nas bombas de abastecimento e sua queima no processo de combustão do carro, estamos animados com os testes em um híbrido plug-in. A indústria vem olhando cada vez com mais atenção aos benefícios do uso do etanol, o que é muito positivo, ainda mais quando combinado com a eletrificação – que é o caso dos veículos híbridos da Toyota”.

Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil

A Toyota acredita que a tecnologia de eletrificação deve se adaptar perfeitamente às infraestruturas existentes nos mercados onde atua, levando em consideração a matriz energética local. Para o mercado brasileiro, o etanol desempenha um papel fundamental na eletrificação, proporcionando uma redução real nas emissões de CO2 sem afetar os hábitos dos consumidores.

Chang destacou: “O híbrido plug-in flex combina o melhor de dois mundos: elétrico com zero emissões para viagens urbanas diárias e combustão com baixas emissões para longas distâncias. Além disso, ainda estamos contribuindo com a pesquisa do uso de hidrogênio a partir de etanol para carros de passageiros no Brasil”.

Esses testes estão alinhados com os planos de futura produção nacional de veículos PHEV-FFV (híbridos plug-in flex fuel), refletindo o compromisso da Toyota com a inovação e o crescimento sustentável da indústria automotiva brasileira.

A Toyota tem uma longa história de pioneirismo e inovação no Brasil, tendo introduzido o primeiro veículo híbrido no mercado brasileiro há dez anos com o lançamento do Prius. Desde então, a montadora tem continuado a evoluir suas tecnologias, incluindo o sistema híbrido flex, que combina três motores e foi apresentado oficialmente no Corolla Sedã em 2019. Atualmente, os modelos híbridos flex da Toyota lideram as vendas no país, destacando a competitividade global do setor automotivo brasileiro.

Com esses avanços, a Toyota reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a busca por soluções inovadoras que contribuam para a redução das emissões de carbono e o desenvolvimento econômico do Brasil.