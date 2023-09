Total Beach Tennis e Alan Berlin Brilham na 8ª Temporada do Shark Tank Brasil

Empreendimento é selecionado entre os negócios promissores do reality show

A Total Beach Tennis, uma startup dedicada ao esporte e lazer, está prestes a enfrentar um dos maiores desafios de sua trajetória. No próximo episódio da 8ª temporada do programa Shark Tank Brasil, que será exibido nesta segunda-feira, 25 de setembro, no Youtube, e na terça-feira, 10 de outubro, no Sony Channel, a empresa será apresentada aos investidores do reality show em busca de um investimento que pode impulsionar seu crescimento.

Total Beach Tennis participa do Shark Tank Brasil

Alan Berlin, CEO e fundador da Total Beach Tennis, será o responsável por encarar os “tubarões” do programa, compartilhando sua visão e história inspiradora. A empresa, que surgiu em 2021, tem como missão oferecer um e-commerce eficiente para os apaixonados por beach tennis, facilitando o acesso a produtos relacionados a esse esporte.

Empresa de esporte e lazer busca crescimento com investimento dos tubarões

A jornada de Alan Berlin rumo ao empreendedorismo começou quando ele sentiu a necessidade de criar algo próprio, após uma série de experiências no setor financeiro. Mesmo conciliando a gestão da empresa com um emprego em período integral, Alan dedicou suas noites e fins de semana ao desenvolvimento da Total Beach Tennis. No final de 2022, ele tomou a decisão corajosa de se dedicar integralmente ao seu empreendimento.

A participação no Shark Tank Brasil representa um marco importante para a startup e seu fundador. Alan Berlin compartilhou sua empolgante experiência no programa: “A experiência foi uma verdadeira imersão no mundo dos negócios, me proporcionou um aprendizado valioso sobre o negócio e me ajudou a consolidar ainda mais a confiança no futuro da Total Beach Tennis.”

Na 8ª temporada do Shark Tank Brasil, novos investidores se juntam ao elenco fixo, incluindo Monique Evelle, Sergio Zimerman e Joel Jota, que se reveza na poltrona com os veteranos João Appolinário, Carol Paiffer e José Carlos Semenzato.

A Total Beach Tennis está determinada a impressionar os investidores e a garantir os recursos necessários para expandir seu alcance e continuar a oferecer produtos de alta qualidade para os amantes do beach tennis. A participação no Shark Tank Brasil promete ser um momento decisivo em sua jornada empreendedora.