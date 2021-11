“Tornou a música sertaneja mais ampla e plural”, diz Luciano Huck sobre Marília Mendonça

Luciano Huck vivenciou a queda de um avião em 2015, em Campo Grande-MS, e relembra energia pesada do momento

Marília Mendonça esteve no programa Domingão do Huck há menos de três semanas com Maiara e Maraísa. Nesta sexta-feira, 5, a cantora faleceu após a queda de um avião e Luciano Huck falou sobre o legado deixado por ela, além de ter comentado sobre a experiência traumática de precisar fazer um pouso de emergência.



Em entrevista a Globo News, o apresentador disse que ficou chocado, pois primeiro soube que Marília estava bem, mas logo depois recebeu a notícia da morte da cantora. Ele lembrou a participação recente de Mendonça no programa, divulgando o álbum ‘Patroas’. “Ela era sempre muito divertida e estava sempre muito feliz, tinha voltado dos Estados Unidos e estava anunciando uma mega turnê. É uma tristeza sem tamanho”.

Luciano deu destaque ao legal musical que será deixado por Marília ao filho, amigos e a todo o Brasil. “Ela trouxe o ponto de vida da mulher para um universo que era mais masculino e contribuiu para que o sertanejo representasse ainda mais gente. O legado mais importante dela é esse, de ter contribuído enormemente para que a música sertaneja fosse mais ampla e plural, fazendo que com as mulheres se sentissem representadas”.

O apresentador também comentou sobre as imagens que viu do avião que Marília estava. Com a percepção de um leigo que gosta de aviação, ele acredita que o avião não foi destruído. “Acho que ele [piloto] tentou se aproximar do leito do rio. A impressão é de que ele [avião] bateu e ficou. Ele não tinha pra onde correr, ele bateu [no chão] e ficou”, acredita Huck.



Uma situação parecida foi vivenciada por Luciano, Angélica e os filhos em 2015, em Campo Grande-MS. O apresentador disse que nasceu duas vezes, no aniversário dele e na data do acidente em que o avião em que a família dele estava precisou fazer um pouso de emergência.

“É difícil descrever, mas uma coisa impressionante da queda do avião é a energia, energia que aquilo movimenta. É uma coisa muito grande, muito pesada e rápida tocando ao solo e aquilo não parava nunca, é um barulho ensurdecedor”, finalizou Luciano Huck.