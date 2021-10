Uma das maiores disputas de Beach Teenis do mundo acontecerá em Brasília-DF

O esporte está crescendo cada dia mais e os ingressos para o torneio já estão à venda

Contando com 400 mil praticantes no Brasil, o Beach Tennis tem ganhado muitos adeptos nos últimos anos. A força dessa modalidade de esporte é tão grande que uma das maiores disputados do mundo acontece em Brasília-DF, o “ITF Sand Series Brasília’21”. Serão seis dias de torneio, entre 12 e 17 de outubro.

O valor do passaporte para os 6 dias de competição variam de R$145 a R$545



A competição terá a presença dos 10 melhores competidores de Beach Tennis do mundo, além de 200 profissionais e 400 amadores. O ITF Sand Series Brasília’21 será realizado na Arena Brasília, montada no Clube de Engenharia, às margens do Lago Paranoá. Torneio oficial da ITF (International Tennis Federation) e da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), é apresentado pelo Banco BRB.

Vinicius Font e André Baran, sétimo e sexto do ranking mundial (Foto: Marcello Zambrana/Divulgação)



O ITF Sand Series de Beach Tennis reúne os torneios mais importantes e com maior premiação na modalidade. Além do Brasil, o circuito conta com etapas na Alemanha, Espanha e França, e o ‘Finals’ na África do Sul.

A disputa será realizada seguindo todas as normas de segurança contra Covid-19. Quem quiser assistir já pode garantir os ingressos, que estão sendo vendidos no Ground Pass, Hospitality Center, Espaço exclusivo – Arquibancada Norte e Box Hospitality Center. O link para a compra é o bilheteriadigital.com.br, que também pode ser acessado no site oficial do torneio.



As finais masculina e feminina serão transmitidas pelo BandSports, a partir das 10h, no domingo, dia 17. Haverá também a transmissão por streaming da chave principal, ao longo do torneio, diariamente, pelo canal BTVid.