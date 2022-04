Top model canadense Winnie Harlow será musa do Carnaval no Rio de Janeiro

O Carnaval nunca foi tão esperado como em 2022. Após muitos adiamentos e cancelamentos por conta da pandemia de Covid-19, o evento finalmente acontecerá e já tem presenças ilustres confirmadas. Uma delas é a top model Winnie Harlow, que foi convidada pela Colcci para ser musa do Camarote Brahma Nº1.

A musa fecha a vinda ao Brasil fotografando para uma revista de moda famosa a convite da Colcci



As marcas revelaram que Winnie vai aterrissar diretamente no Rio de Janeiro para estar no Camarote Brahma Nº1, da Sapucaí. Ela chegará no primeiro dia de evento, em uma sexta-feira, no dia 22 de abril, e deve desfilar no dia seguinte, dia 23. Ela participará com exclusividade do camarote, mas também terá outro grande compromisso na cidade carioca.

Sabrina Sato e Gabriela Prioli são dois nomes confirmados no Camarote Brahma Nº1



O convite para que a modelo fosse musa do Carnaval partiu da marca Colcci, que é a patrocinadora do camarote e que assina a camiseta oficial do evento. Winnie já desfilou para as grifes de luxo mais famosas do mundo e participou de diversas campanhas publicitárias, e agora chega para abrilhantar ainda mais o evento brasileiro.

Winnie é amiga da cantora brasileira Anitta e já até posou ao lado da artista



Para os admiradores da modelo, em breve ganharão também uma revista com Winnie estampada na capa. Isso porque, após o Carnaval, a modelo fotografa para uma famosa revista de moda nacional, no qual o nome ainda não foi divulgado. Esse convite também foi feito pela marca Colcci.

Serviço:

Camarote Brahma Nº1 2022

Data: 22, 23 e 30/04;

Local: Setor 2 – Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Vendas: https://www.ticket360.com.br/sub-categoria/638/camarote-n1