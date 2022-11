Top 8 livros sobre astrologia para você se aprofundar de verdade no tema

Priscila Lima de Charbonnières, fundadora do Soulloop e astróloga com mais de vinte anos de experiência, compartilha suas melhores leituras

A astrologia é um tema intrigante e muito debatido. Não à toa, os principais jornais e revistas apresentam previsões diárias, semanais ou mensais para cada signo. No entanto, muito mais do que apenas horóscopos, a astrologia apresenta um universo muito mais profundo e enigmático. Para ajudar a compreender a influência dos astros na vida cotidiana, Priscila Lima de Charbonnières, fundadora do Soulloop, aplicativo holístico mais completo do mercado, sugere 8 livros que não podem faltar na lista de leitura de quem quer se aprofundar no tema.

1. Discovering Your Soul Mission: New Rules for a New Age – Linda e Michael Brady – https://amzn.to/3NSUsVM

A astróloga kármica Linda Brady e seu marido Michael Brady mostram como os desejos das nossas personalidades (ou aquilo que acreditamos querer) vão de encontro às necessidades das nossas almas.

Os autores utilizam técnicas da astrologia kármica que, diferentes da astrologia guiada pelos signos, entram em áreas previamente conhecidas apenas pelo inconsciente. O livro contém todas as informações necessárias para ajudar o leitor a descobrir o signo que comanda sua missão, padrões e potencial da alma. Assim, indica padrões antigos que precisam ser deixados de lado e qualidades e talentos escondidos que merecem mais atenção.

2. Compreensão astrológica da personalidade – Betty Lundsted – https://amzn.to/3zU1XFR

O livro combina astrologia e psicanálise para mostrar as diferentes possibilidades de crescimento que podem vir dos símbolos astrológicos.

Apresenta um conteúdo profundo para aqueles que tem interesse em aprender astrologia de forma profissional. Serve como um guia de consulta para compreender o significado de todos os aspectos formados em um mapa astrológico.

3. Karmic Astrology: The Moon’s nodes and Reincarnation – Martin Schulman – https://amzn.to/3Egmt6s

Martin Schulman busca preencher a lacuna do até então esquecido Nódulo da Lua. Schulman ensina que o Nódulo Sul simboliza o passado e representa os efeitos das atitudes, eventos e hábitos de encarnações passadas. Ele pode ser tanto a fundação na qual a vida se constrói quanto potenciais fraquezas. Já o Nódulo Norte apresenta o futuro, a área na qual o homem pode alcançar sua mais alta forma de expressão nesta vida. O livro é detalhado e descreve cada posição dos Nódulos em cada signo e casa. Além disso, ajuda o leitor a compreender a natureza de seu propósito.

4. Planets in Transits: Life cycles for living – Robert Hand – https://amzn.to/3UENVjz

Com informações tanto para astrólogos profissionais quanto para entusiastas do tema, o livro foca em todos os trânsitos principais que ocorrem entre o Sol, a Lua e todos os planetas em relação ao mapa natal.

O astrólogo Oscar Quiroga, autor do livro Astrologia Real: O que teu signo quer dizer a você

5. The Progressed Horoscope by Alan Leo – https://amzn.to/3WM3PdB

Alan Leo é considerado o “pai da astrologia moderna” e foi responsável por ajudar a legitimar esses estudos no século XX. O Progressed Horoscope é baseado no sistema astrológico “Day For A Year” criado por um antigo astrólogo árabe. Segundo o autor, esse é o mais simples e completo método da área.

6. Astrology for the Soul – Jan Spiller – https://amzn.to/3teydjC

A astróloga Jan Spiller ajuda o leitor a descobrir seus talentos escondidos, desejos mais profundos e as maneiras de evitar influências negativas que podem desvirtuar o caminho do propósito de vida. Com informações mais profundas do que os perfis comuns baseados nos signos solares, os Nódulos da Lua explicam lições de vida que viemos aprender e também como alcançar a paz que desejamos.

7. Esoteric Astrology – Alice A. Bailey – https://amzn.to/3WEUTXH

Dizem que a astrologia esotérica é a ciência oculta do futuro. Neste livro, Alice A. Bailey descreve essa área como o estudo dos relacionamentos, um conhecimento que lida com aquelas energias e forças condicionantes que atuam através e sobre todo o campo do espaço e tudo o que nele se encontra. Esse livro é parte de uma série de livros para quem deseja se aprofundar na alma humana.

8. Astrologia Real: O que teu signo quer dizer a você – Oscar Quiroga – https://amzn.to/3zUvBLi

O autor reforça o histórico da origem comum entre a Astrologia e a Astronomia e a adoção do primeiro por supostos magos e videntes. Oscar Quiroga oferece ainda uma visão muito mais ampla dos signos solares que, para ele, apontam experiências coletivas que, marcadas por dramas individuais, trazem à tona o que a humanidade tem em comum.