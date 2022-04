Tomografia computadorizada: somente 15% das cidades brasileiras oferecem recurso; Santa Cecília, em SC, é uma delas

De acordo com o médico e vice-prefeito de Santa Cecília, Carlos Langher, também são oferecidos raio X digital, ultrassom de alta resolução, laboratório

Conforme pesquisa do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) somente 15% das cidades brasileiras oferecem tomografia computadorizada. O município Santa Cecília, no estado de Santa Catarina, é um deles. Com apenas 17 mil habitantes a cidade trabalha com o Centro de Diagnóstico de Imagem, oferecendo exames de Tomografia gratuitos para a população. O aparelho foi adquirido com recursos próprios da prefeitura.

“Em uma cidade relativamente pequena, existem muitas dificuldades para conseguirmos toda estrutura que encontramos nos grandes centros, mas continuamos trabalhando para proporcionar o melhor”, destaca Carlos Langer

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que em 2018 existia um tomógrafo para cada 100 mil habitantes no Brasil. O recurso permite imagens detalhadas da parte interna do corpo sem a necessidade de cortes.

De acordo com o médico e vice-prefeito de Santa Cecília, Carlos Langher, também são oferecidos raio X digital, ultrassom de alta resolução, laboratório

De acordo com o médico e vice-prefeito de Santa Cecília, Carlos Langher, também são oferecidos raio X digital, ultrassom de alta resolução, laboratório, e um mamógrafo em processo de licitação, o que beneficia a população e o médico com diagnósticos mais rápidos e precisos.

Com apenas 17 mil habitantes a cidade trabalha com o Centro de Diagnóstico de Imagem, oferecendo exames de Tomografia gratuitos para a população

“Em uma cidade relativamente pequena, existem muitas dificuldades para conseguirmos toda estrutura que encontramos nos grandes centros, mas continuamos trabalhando para proporcionar o melhor”, destaca Carlos Langer. Há 26 anos no Brasil, Carlos Langer nasceu em Iquitos, no Peru e atua como médico e vice-prefeito ad honorem em Santa Cecília.